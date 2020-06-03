Виктор Дробыш раскрыл правду о пробившихся через постель российских певцах

Виктор Дробыш как никто другой знает о том, что происходит в российском шоу-бизнесе. В разные годы его подопечными были многие звезды. Заслуженный артист России откровенно рассказал о том, как некоторые певцы пробивают себе путь к славе через постель.

Виктор Дробыш признался, что не брезгует раскруткой "блатных". При этом отмечает, что "не продается, если не видит потенциала" в том, за кого просят. "Появились олигархи, которые готовы платить за своих любовников. Их стало больше. Если человек готов заплатить за того, кого тайно или явно…", - рассказал продюсер в эфире программы "Однажды".

Продюсер не скрывает, рассказывает, как есть: "Зачастую люди говорят: «Я сейчас свистну, Дробыш прибежит». Вы знаете, иногда прибегает. И Фадеев прибегает, и Матвиенко прибегает. И встает вопрос: продаваться или не продаваться? Сейчас прямо чистосердечное признание".

Продюсер поведал, что зарабатывает деньги честно. "Я считаю, что богатство или какая-то состоятельность все равно идут параллельно с успехом. Если ты не воруешь деньги, если ты не обкрадываешь государство, не тянешь из бюджета, а действительно честно работаешь… Я могу об этом говорить с гордостью, открыто, я не боюсь, что меня прихватит налоговая. Я ничего не боюсь, и я не боюсь того, что народ скажет: «Ах, какая же он сволочь, этот Дробыш»".

Виктор Яковлевич также дал совет начинающим композиторам. По его словам, не надо пытаться продать свою песню дорого. "Главное - написать хит на долгие годы, а авторские деньги от его исполнения будут стабильно пополнять семейный бюджет". В разное время подопечными Дробыша были Валерия, Кристина Орбакайте, Наталья Подольская, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Слава, Елена Ваенга, Николай Носков и Настастья Самбурская.

С последней, к слову, у него случился скандал. Артистка подала в суд на продюсера, с которым сотрудничала больше четырех лет. По данным издания "СтарХит", согласно контракту, "львиную долю со всех гонораров (порядка 70%) Настасья отдавала Виктору Яковлевичу".

"За месяц они могли несколько раз поцапаться на почве работы. Настасья была вечно всем недовольна, мол, пиарят ее плохо, внимания уделяют мало, не раз пыталась разорвать контракт, приезжала в офис, устраивала скандалы", - делился деталями сотрудник продюсерского центра.