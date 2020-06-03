2020-06-03T01:18:50+03:00
Звезды

Виктор Дробыш раскрыл правду о пробившихся через постель российских певцах

Продюсер объяснил, как миллиардеры "покупают" славу для своих любовников
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Виктор Дробыш признался, что не брезгует раскруткой "блатных".Виктор Дробыш признался, что не брезгует раскруткой "блатных".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Виктор Дробыш как никто другой знает о том, что происходит в российском шоу-бизнесе. В разные годы его подопечными были многие звезды. Заслуженный артист России откровенно рассказал о том, как некоторые певцы пробивают себе путь к славе через постель.

Виктор Дробыш признался, что не брезгует раскруткой "блатных". При этом отмечает, что "не продается, если не видит потенциала" в том, за кого просят. "Появились олигархи, которые готовы платить за своих любовников. Их стало больше. Если человек готов заплатить за того, кого тайно или явно…", - рассказал продюсер в эфире программы "Однажды".

Продюсер не скрывает, рассказывает, как есть: "Зачастую люди говорят: «Я сейчас свистну, Дробыш прибежит». Вы знаете, иногда прибегает. И Фадеев прибегает, и Матвиенко прибегает. И встает вопрос: продаваться или не продаваться? Сейчас прямо чистосердечное признание".

Продюсер поведал, что зарабатывает деньги честно. "Я считаю, что богатство или какая-то состоятельность все равно идут параллельно с успехом. Если ты не воруешь деньги, если ты не обкрадываешь государство, не тянешь из бюджета, а действительно честно работаешь… Я могу об этом говорить с гордостью, открыто, я не боюсь, что меня прихватит налоговая. Я ничего не боюсь, и я не боюсь того, что народ скажет: «Ах, какая же он сволочь, этот Дробыш»".

Виктор Яковлевич также дал совет начинающим композиторам. По его словам, не надо пытаться продать свою песню дорого. "Главное - написать хит на долгие годы, а авторские деньги от его исполнения будут стабильно пополнять семейный бюджет". В разное время подопечными Дробыша были Валерия, Кристина Орбакайте, Наталья Подольская, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Слава, Елена Ваенга, Николай Носков и Настастья Самбурская.

С последней, к слову, у него случился скандал. Артистка подала в суд на продюсера, с которым сотрудничала больше четырех лет. По данным издания "СтарХит", согласно контракту, "львиную долю со всех гонораров (порядка 70%) Настасья отдавала Виктору Яковлевичу".

"За месяц они могли несколько раз поцапаться на почве работы. Настасья была вечно всем недовольна, мол, пиарят ее плохо, внимания уделяют мало, не раз пыталась разорвать контракт, приезжала в офис, устраивала скандалы", - делился деталями сотрудник продюсерского центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Белоруссии
Путин на совещании обсудит меры поддержки легкой промышленности
Касым-Жомарт Токаев: Никакого двоевластия в Казахстане не существует
В России успешно испытали вакцину от коронавируса на обезьянах и хомяках
Президент Казахстана рассказал об угрозе «китайской экспансии» в Центральной Азии
Отказ Казахстана от кириллицы пройдет без «искусственного ускорения»
Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Путин утвердил условие применения ядерного оружия
В Москве умер 61 пациент с коронавирусом
Названа дата начала отключения горячей воды в Москве
Правительство поручило Минздраву сохранить резервные места в больницах
Китай запретил госкомпаниям покупать агропромышленные товары в США
Для малышей – мультики, для школьников – образовательные фильмы: в Госавтоинспекции рассказали о работе с детьми
Госавтоинспекция: купили ребенку велосипед – обеспечьте безопасность его использования
В Париже применили слезоточивый газ для разгона акции против полицейского беспредела
Россия и Турция будут вместе создавать лекарство и вакцину от коронавируса
Подготовят новые требования к общежитиям в связи с пандемией коронавируса
Российским автовладельцам начнут выдавать новые номера
МИД РФ: ситуация с правами журналистов в США ухудшается с каждым днем
В России коронавирусом заболели 500 журналистов
Большинство вузов не будут повышать стоимость обучения в следующем учебном году
В ВОЗ рассказали о последствиях отмены финансирования США
Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте