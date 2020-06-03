Финал Лиги Чемпионов 2017 года "Ювентус" - "Реал" стал вторым триумфом Зидана

3 июня 2017 года в Кардиффе прошел финал Лиги Чемпионов. "Ювентус" играл против "Реала" и в том поединке многие ждали, что Буффон наконец-то сможет выиграть Лигу Чемпионов в составе туринцев. Но на Буффона нашлись свои люди в составе "Реала" - Роналду, Бэйл, и конечно же главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Эта команда год назад выиграла под началом француза в первый раз главный турнир Европы.

Встреча "Ювентуса" с "Реалом" вошла в историю футбола. Одна из телевещательных компаний Британии показала его в формате виртуальной реальности. А на "разогреве" у Роналду - Буффона - Зидана были популярные исполнители - группа The Black Eyed Peas. Они задали тон "жаркой" игре финала европейского сезона 2016/2017. А для "более теплой атмосферы" крышу стадиона в Кардиффе и вовсе сдвинули. Для букмекеров фаворит поединка был очевиден - все отдавали предпочтение "Реалу". Но разница была минимальной. 1,8 был коэффициент на победу испанцев, 2,0 - на успех "Ювентуса".

Разогревочное шоу перед финалом ЛЧ-2017.Фото: REUTERS

В этой игре счет открыл Криштиану Роналду. Но спустя шесть минут все забыли об очередном голе португальца. Потому что Марио Манджукич забил невероятный гол. На 26-й минуте, стоя спиной к воротам "Реала", которые защищал Кейлор Навас, пробил просто не думая через себя. И забил! Так до конца первого тайма и сохранился счет на табло - 1:1.

Манджукич забил, стоя спиной к воротам "Реала".Фото: REUTERS

Но во втором тайме финала Лиги Чемпионов "Реал" смог дожать "Ювентус". Если в первом тайме соотношение ударов по воротам было 8-5 в пользу итальянской команды. Но зато после перерыва туринцы поблекли. 13 раз бил по воротам Буффона "Реал", 3 раза отвечал "Ювентус". И трижды мадридцы были точны!

Асенсио забил 4-й гол в матче.Фото: REUTERS

Каземиро забил на 61-й минуте, Роналду на 64-й и точку поставил в поединке Марко Асенсио с финальным свистком. Молодой испанец вышел на замену в конце матча и отметился точным ударом в классном поединке. Все - "Реал" победил 4:1 и выиграл второй титул при Зинедине Зидане.