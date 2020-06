Полет ракеты Маска - это не про соревнование в космосе. Это про войну за мозги и войну за деньги

Читаю я рассуждения вокруг полета американской ракеты и изумляюсь недалекости ряда сограждан. Вы вот серьезно думаете, что это все про космос? Вы действительно считаете, что имеет значение сравнение наших ракет и Илоновских?! Are you kidding me? Господи, на дворе 21-ый век! Очнитесь. Маск может вообще больше не посылать никуда ни одной ракеты, тем более, положа руку, на сердце, вы же понимаете, что Марс сейчас вообще никому не нужен и на жизнь на Земле, вашу и мою жизнь, начнет влиять лет через 200.

Случилась гораздо более значительная революция, и ее автор как раз Илонушка и США. Весь мир увидел, что есть страна, в которой обычный чувак может захотеть создать компанию по запуску людей в космос и сделает это! Это же сигнал сотням тысяч гениев по всему миру: велкам ту америка. Это сигнал тысячам инвесторов, которые управляют миллиардами долларов: велкам ту америка. Если бы такую ракету запустило NASA, можно и правда было хихикать, а чего, мол, такого, потому что, и правда не то, чтобы космическое достижение. Те же яйца, только в профиль и дешевле.

Но этот полет – это победа в совершенно иной войне. Войне за мозги и войне за деньги. Два главных ресурса в мире. Сегодняшняя ракета – это завтрашние американские лекарства от рака, нанороботы, новые виды транспорта и т.д. Еще раз. Это не про космос.

Уймитесь. Если мы проиграем гонку за космос, ничего не произойдет, если проиграем гонку за таланты и инвестиции – отстанем навсегда.

