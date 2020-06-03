2020-06-03T19:20:27+03:00
Общество

Случай с «Илоном Маском» в Череповце

Что ответить тем, кто не верит в «русский космос»?
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Эта история, произошла 4 месяца назад на встрече Путина с общественностью в городе Череповце. Фото: Михаил Метцель/ТАССЭта история, произошла 4 месяца назад на встрече Путина с общественностью в городе Череповце. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Тут умные люди пишут, что Илон Маск, запустив к звездам свою ракету, не технологический прорыв совершил, а выиграл совсем другую гонку - за души и мозги.

Что он показал всему миру, что есть еще на нашей планете страна мечты, в которой простой мальчишка может захотеть создать компанию, отправляющую в космос корабли, и создает ее.

А вы с вашими (от Дурова до Киселева) рассказами про зарегулированную американскую бюрократию и полицейское государство - все вы врети!

Можно, конечно, начать на пальцах считать, сколько тот самый Маск боролся с той самой американской бюрократией. Как ему ограничивали управление собственной компанией, как он ругался с властями и даже угрожал перенести из Калифорнии целый завод.

Но это их проблемы.

А я вам лучше расскажу историю, произошедшую 4 месяца назад на встрече Путина с общественностью в городе Череповце.

В актовом зале обычного череповецкого колледжа берет микрофон молодой парень и представляется - руководитель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов.

- Лаборатория – она при чём, при ком? Что это за лаборатория? - уточняет Путин.

- Это частная лаборатория.

- Частная? - удивляется президент.

- Я являюсь сотрудником факультета космических исследований МГУ, лабораторию тяну в основном собственными силами уже восемь лет, мы обеспечиваем подъём оборудования в стратосферу, 30–40 километров – это где-то между авиацией и космосом, - рассказывает парень.

- Это же почти ближний космос, - еще больше удивляется Путин, он в таких вещах хорошо понимает.

- Так и есть, - подтверждает парень и рассказывает про свои проекты, про спутники, которые запускают со школьниками и студентами, про новый научно-социальный проект - разработку системы для раздачи интернета из стратосферы в труднодоступных местах России. Про то, как он ездил на форум в Германии, посвящённый стратосфере и суборбитальным полётам, куда съехались главы национальных аэрокосмических агентств Германии, Франции, делегация от США, Японии, а от России - он.

- Какой вы крутой парень, - говорит Путин и спрашивает, чем этому «русскому Илону Маску» помочь? Деньги нужны или еще что?

- Да ничего не надо, - отвечает тот. - У нас только проблема, что разработать спутник силами детей, студентов, учёных проще, чем получить разрешение на его запуск, даже если это абсолютно безопасная железка.

«Роскосмос» всем, что ниже 100 километров не занимается, а больше идти не к кому. И попросил президента разрешить эту нестыковку. Путин потом поговорил с Рогозиным, и проблему обещали решить.

То есть если ты хочешь полететь - ты полетишь хоть из Калифорнии, хоть из Череповца.

А если не хочешь, то хоть в НАСА, хоть в Роскосмосе будешь сидеть и плакать, что все мы проиграли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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