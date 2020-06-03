2020-06-03T15:15:22+03:00
Умные вещи

ВКонтакте и Музей космонавтики покажут второй в истории шахматный матч «Космос — Земля»

Игра состоится 9 июня
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Прямой эфир начнётся в 11:45 в сообществе московского Музея космонавтики. Фото: Пресс-служба ВКонтактеПрямой эфир начнётся в 11:45 в сообществе московского Музея космонавтики. Фото: Пресс-служба ВКонтакте
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ВКонтакте можно будет в прямом эфире посмотреть уникальную шахматную партию: космонавты прямо с борта МКС сыграют с представителем Земли. Игра состоится 9 июня — спустя ровно 50 лет после первого матча «Космос — Земля». Трансляция на русском языке пройдёт только ВКонтакте.

Прямой эфир начнётся в 11:45 в сообществе московского Музея космонавтики. Вместе с ним организаторами матча стали Госкорпорация «Роскосмос», Федерация шахмат России и ВКонтакте — на их страницах также можно будет следить за трансляцией.

На стороне Космоса сыграют космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер — во время матча они будут находиться прямо на МКС. Представит Землю чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин — он будет играть из московского Музея космонавтики.

Легендарная партия «Космос — Земля», которая прошла в 1970 году, продолжалась около 6 часов и завершилась ничьей. Соперники держали связь по радио и делали ходы, пока корабль был над территорией СССР. Для игры применялись шахматы специальной конструкции — приспособленные к условиям невесомости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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