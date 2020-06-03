Пошаговая инструкция для самозанятых: Как получить матпомощь от государства во время коронавируса

Во время эпидемии коронавируса пострадало большое число предпринимателей. Чтобы помочь бизнесу, государство оказывает денежную помощь. На выплаты могут рассчитывать и самозанятые граждане - водители такси, курьеры, многие из которых работают несмотря на пандемию, косметологи, оказывающие услуги на дому, юристы, бухгалтера, фотографы, специалисты, занимающиеся строительными, ремонтными работами, и другими видами деятельности.

НА КАКУЮ СУММУ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ

Говоря о выплатах для самозанятых, государство подразумевает два вида помощи:

1. Возврат в полном объеме суммы налога на профессиональный доход, уплаченного за 2019 год. Деньги можно будет потратить на свое усмотрение или снять с карты наличными.

2. Предоставление дополнительного налогового капитала в размере 12 310 рублей (1 МРОТ) на уплату налога в 2020 году.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ВЫПЛАТЫ

На возврат полной суммы уплаченного в 2019 году налога могут рассчитывать самозанятые, которые зарегистрировались и платили налоги в пролом году. Тогда в этом статусе можно было работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

На полный вычет налога в 2020 году могут рассчитывать все налогоплательщики, в том числе и зарегистрировавшиеся в качестве самозанятого в этом году.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

Процедуру оказания помощи максимально упростили и автоматизировали. Вам даже не придется ходить в налоговую и заполнять различные анкеты.

Возврат налога

Деньги, которые самозанятые заплатили в качестве налога за 2019 год, им вернут в полном объеме. Выплата придет на банковскую карту. Для этого нужно привязать карту к мобильному приложению «Мой налог» или сделать это в личном кабинете на сайте ФНС.

Деньги на карту поступят автоматически. Никакие документы для этого подавать не нужно.

Сроки

Выплаты субсидий будут осуществляться в течение 2020 года.

Если самозанятый привязал карту до пятого числа текущего месяца, то субсидия поступит до 20-го числа этого же месяца. Соответственно, если самозанятый привязывает банковскую карту после пятого числа месяца, то субсидия поступит до 20-го числа следующего месяца.

Если к вашей учетной записи привязаны несколько карт, выберете основную, на которую перечислят выплату. Когда она придет, а произойти это должно до конца года, в приложение высветится соответствующее уведомление.

Дополнительный налоговый капитал (бонус)

Платить налог на профессиональный доход в этом году не придется. Всем зарегистрированным самозанятым гражданам, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году, предоставляется дополнительный налоговый капитал (бонус) в размере одного МРОТ ( это 12 130 рублей), за счет которого они смогут в 2020 году оплатить налог на профессиональный доход, а также задолженность и пени по соответствующему налогу.

Вычет 12 130 рублей произойдет автоматически. Никакие документы заполнять не нужно. Налоговая служба все вычтет самостоятельно.

Сроки

- Налоговый бонус предоставляется самозанятым с 1 июня.

- Оплата налога будет происходить автоматически в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

Что произойдет в 2021 году

1 января 2021 года неиспользованный остаток дополнительного налогового вычета будет аннулирован, основной налоговый вычет будет сохранен.

С 2021 года остаток налогового вычета, не превышающего 10000 рублей, будет применяться, как и ранее и уменьшать налоговую ставку на 1% в отношении доходов, полученных от физических лиц, и на 2% - в отношении доходов, полученных от юридических лиц и ИП.