2020-06-03T18:59:05+03:00
Звезды

"Мы вспоминаем об этом с ужасом": Юлия Савичева разоткровенничалась о гибели своего нерожденного ребенка

Одна из ярких участниц "Фабрики звезд" рассказала о пережитой трагедии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Юлия Савичева.Певица Юлия Савичева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Юлия Савичева крайне редко рассказывает о своей личной жизни. Певица познакомилась со своим будущим мужем Александром Аршиновым более 15 лет назад. А в октябре 2014 года пара официально оформила отношения. Несколько лет назад супруги пережили трагедию. Артистка откровенно рассказала о том, что по сей день винит себя в гибели собственного ребенка.

Юлия Савичева была одной из ярких участниц "Фабрики звезд". Когда она забеременела первый раз от своего возлюбленного Александра Аршинова, то очень много гастролировала.

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Певица с мужем Александром Аршиновым
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"Не слушая советов врачей, я продолжала работать в сумасшедшем графике. Неделями не бывала дома - бесконечные перелеты и хроническая усталость привели к тому, о чем предупреждали меня все врачи. Я потеряла ребенка. До сих пор мы вспоминаем этот период с ужасом и содроганием!", - признается артистка.

По сей день в этой трагедии она винит себя. "Если честно, мы до сих пор в разговорах обходим эту тему стороной", - делится Юлия.

Чтобы справиться с болью, певица продолжила активно работать. Гастроли и круглосуточные съемки, переживания и стрессы все копились и копились. Врачи настоятельно рекомендовали Савичевой заняться здоровьем.

"Мы с мужем приступили к усердному лечению и перестарались. Оба «зеленые» и залеченные мы пришли в очередной раз в больницу, на что лечащий врач сказала: «Просто уезжайте, отключите телефоны и наслаждайтесь жизнью, отдохните»", - цитирует вокалистку Hello.

Молодые люди, послушав совет, взяли билеты и улетели в Португалию. Там живут родители мужа. "Мы с мужем заново начали узнавать друг друга, у нас наконец-то появилось время на общение. Я забыла про все таблетки, которые принимала во время лечения, отпустила свои заботы и проблемы", - рассказала исполнительница.

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Юля забеременела. В июле 2017 года она впервые стала мамой. На свет появилась ее дочь Анна. "Рыжая, как апельсин. Когда ее положили мне на живот, мой мир перевернулся. Сейчас я точно знаю, что прекраснее полноценной семьи нет ничего. Я очень люблю свою работу, но она не будет иметь никакого значения без семьи", - резюмировала певица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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