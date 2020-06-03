Власти решили снизить налоги в 2,5 раза, но не для всех

План восстановления экономики, опубликованный вчера после обсуждения президентом и премьер-министром, особенно порадовал представителей гостиничного бизнеса. Дело в том, что для них там прописаны не только традиционные и абстрактные меры по популяризации внутреннего туризма, но и конкретные послабления.

Для предприятий туристской отрасли там предусмотрено снижение налога на добавленную стоимость до 7% - и это с нынешних 20%! Ни одна другая отрасль, пострадавшая от эпидемии коронавируса такой поддержки не получила. Кроме того, фирмам будет предложено возместить 50% платежей по кредитам.

- Может, для России это и выглядит сенсационно, но вообще это стандартная процедура, - рассказал «Комсомольской правде» Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, заместитель завкафедрой факультета предпринимательства в индустрии гостеприимства и туризма РАНХиГС Вадим Прасов. – В Европе еще во время кризиса 2008 года снижали НДС для гостиниц, и сейчас ставка меньше стандартной. Мы об этом просили каждый год на протяжении последних 10 лет. Все заканчивалось тем, что Минфин говорил про выпадающие доходы бюджета. Теперь вот дождались.

Практически для любого бизнеса - и отели с туроператорами тут не исключение – НДС самый ощутимый налог. Справедливости ради отметим, что часть отелей работает по упрощенной схеме налогообложения. Но для крупных игроков НДС составляет серьезную часть нагрузки.

Снижение ставки более чем в 2 раза – хорошая новость не только для владельцев гостиниц, но и для всех, кто в них останавливается. Все-таки НДС хоть и платит отель, но косвенно берут его из наших карманов, так же как и магазины или рестораны. В конечном итоге все перекладывают на потребителя.

- Это дает нам возможности снижать цены для постояльцев, - заявил «КП» Вадим Прасов. – Если сейчас к стоимости проживания прибавляется 20%, то будет прибавляться 7%.

Тем временем дела в гостиничной отрасли идут ни шатко, ни валко.

- Гостиницы работают для командировочных. Я сам летаю по стране в эти месяцы и вижу, что загрузка отелей – это слезы, 7-8% всего, - говорит Прасов. - Говорить о восстановлении потока постояльцев сложно, пока нет снятия ограничений и роста перевозок. Отели не могут нормально работать без загруженных авиарейсов. Пока во многих регионах действует двухнедельный карантин для приезжих, вряд ли кто-то захочет отправляться в такое путешествие. Большую роль для отелей сыграет и разрешение на проведение массовых мероприятий, ведь конференции и форумы часто организуют именно в гостиницах.

Напомним, что представленный правительством план восстановления экономики пока приняли за основу. У чиновников есть еще немного времени, чтобы доработать документ. Возможно, изменится и норма об НДС для туротрасли.

КОМПЕТЕНТНО

- НДС в его нынешнем виде – это вредительский налог, - уверен экономист Юрий Болдырев. – Дело в том, что необходимость по его уплате возникает в момент отгрузки, то есть когда предприятие оказывает услугу или поставляет товар. Но это не значит, что оно получило за эту услуг или товар деньги. Особенно в условиях коронавируса, когда разрываются цепочки поставщиков. При этом даже в самый разгар кризиса власти НДС не отменяли, во всех указах стояла приписка «за исключением НДС», потому что этот налог приносит большой доход в бюджет. И вот теперь его резко снижают для туристической отрасли. Уверен, это очень хорошо. Значит, все-таки там наверху знают, что нужно делать! Но мы должны понимать, что туризм не вытащит страну из ямы. Это способно сделать разве что высокотехнологичное производство.