Лариса Лужина: «Коронавирус не обошел и нашу семью, умер отец моего единственного сына»

До эпидемии у Ларисы Лужиной были большие творческие планы на весну. Во-первых, она играет в антрепризном спектакле «Аккомпаниатор». Гастроли пришлось отменить. Во-вторых, были запланированы фестивали и творческие встречи. И они тоже слетели…

– Мы должны были ехать со спектаклем в Эстонию, в Чехию, - рассказала нам Лариса Анатольевна. – В итоге, вроде перенесли гастроли на ноябрь-декабрь. Хотя точно никто не знает, что будет дальше. Еще были и другие очень хорошие, выгодные предложения, которые, увы, сорвались. Жалко, конечно, потому что возраст такой, что не хочется упускать возможности.

– Эпидемия ощутимо сказалась на заработках всех артистов. В кино, или в театре, конечно, не такие потери, как в шоу-бизнесе, где они исчисляются миллионами...

– У нас таких расценок, как в шоу-бизнесе, нет. Но десятки тысяч, а может быть, и сотни тысяч рублей мы потеряли. Наша поколение киноактеров не жалуется. Больше всех плачется шоу-бизнес: певцы, их продюсеры, стриптизеры… Они все время рассказывают, какие они несчастные, что даже приходится продавать свои шмотки. Неужели у них нет накоплений? Я в это не поверю. А мы молчим, никто ни слова не говорит. Кстати, большинство актеров старшего поколения спасают «собянинские 30 тысяч», которые стали давать за звание народный и заслуженный артист. Мы очень благодарны Сергею Семеновичу. Это серьезное подспорье сейчас.

– Еще есть дети, которые должны помогать своим пожилым родителям?

– Мой сын Павлик работает звукорежиссёром на киностудии «Мосфильм» - по договору. Два месяца производство простаивало, значит, он зарплату не получал. Наша семья больше двух месяцев сидела в изоляции без работы и заработков. Все деньги уже проели. А семья большая – семь человек. Старший внук, остался в Москве. Он заканчивает МГУ, у него были экзамены. Младшие занимались дистанционно. Слава Богу, у сына работа началась на днях. Выходит на смену в масках и перчатках и работает до глубокой ночи.Тяжело.

Но потеря заработков – это мелочи… В нашей семье из-за коронавируса действительно случилась большая беда. 4 мая ушел из жизни мой бывший муж, отец моего единственного сына, - Валерий Шувалов. Он был очень хороший кинооператор, снял фильмы «Экипаж», «Интердевочка», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и много других. Еще в марте Валеру отвезли в больницу с воспалением легких. Вначале у него был отрицательный анализ на COVID-19. А потом подтвердился коронавирус. Я думаю, может быть, он в больнице и заразился. С ним в реанимационной палате лежало 27 человек. Это было в самом начале эпидемии. Сперва он находился в обычной городской больнице, потом его перевели в военный госпиталь под Красногорском. Там хорошие врачи, многих моих знакомых они спасли, я надеялась, что и Валеру… Но не спасли, у него были очень слабые легкие, почти каждую зиму он болел пневмонией. Да и возраст – 80 лет. Хоронили Валеру в закрытом гробу, потом была кремация. Никто не смог приехать на прощание, кроме моего сына и его жены. Так что и нашу семью не обошел коронавирус…

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