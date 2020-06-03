«Карпаты» ушли на карантин всей командой

Футбольный клуб «Карпаты», выступающий в чемпионате Украины, бьет тревогу. После повторного тестирования 65 спортсменов, тренеров и работников клуба, более чем у половины найден коронавирус. Президент клуба заявил, что вся команда уходит на двухнедельный карантин и не сможет играть в первенстве.

«Карпаты» 7 и 13 июня должны были играть в матчах за право остаться в высшей лиге, но теперь их судьбу, судя по всему, будут решать в федерации футбола Украины. Кстати, чемпионат Украины возобновили после паузы 30 мая. Теперь многие говорят, что футбольные чиновники сильно поторопились, не убедившись, что все клубы в порядке.

В то же время на «Карпаты» уже с критикой обрушились СМИ, которые написали, что, мол, они проверялись в неаккредитованной государственной лаборатории и поэтому не сразу среагировали на эпидемию в команде. Руководство «Карпат» заявляет, что они поступили полностью в соответствии с медицинским протоколом, а их клиника, наоборот, закупала лучшие тесты в США.

Фото: ФК Карпаты

А В ЭТО ВРЕМЯ

Коронавирус пробрался и в другие, даже самые известные команды Европы. Вчера стало известно, что инфекцией переболели пятеро футболистов и ещё двое тренеров «Барселоны». Все они перенесли вирус без симптомов, в настоящий момент абсолютно здоровы и участвуют в работе команды без каких-либо ограничений.

Кстати, есть больные и в российских футбольных клубах. Больше всего вирус зацепил московский «Локомотив», где заразу нашли у пяти футболистов. Но команда продолжает готовится к рестарту чемпионата России, намеченном на 19 июня.