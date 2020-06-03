"У меня уменьшился желудок": голодающая Анна Семенович похудела на 3 кг за четыре дня

Певица Анна Семенович давно ведет борьбу с лишними килограммами. Находясь на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, артистка призналась, что прилично поправилась. Всерьез озаботившись этой проблемой, звезда эстрады отправилась худеть с помощью специалистов.

Анна Семенович неделю назад заявила, что начала свой путь к стройности. Певица призналась, что за последние три месяца сильно поправилась из-за личных проблем. "С конца февраля я попала в какой-то странный водоворот событий. Я чуть не потеряла близкого человека, потеряла несколько контрактов по работе, и все мои планы на весну испарились и остались мечтами. Мне было очень тревожно, я находилась в стрессе. Признаюсь честно, я просто начала есть. Для меня еда - самый большой антистресс", - поделилась Семенович в блоге.

По ее словам, иногда обжорство длится пару дней, а иногда нервы находятся на таком пределе, что Анна не может остановить себя долгое время. "Сейчас беру себя в руки и начинаю приводить свой дух и свое тело в форму", - объявила Анна.

Певица заявила, что планирует голодать пять дней. "Если вдруг станет очень тяжело, то подключу овсяный кисель, но я верю в свои силы", - поведала вокалистка.

ann_semenovich Я выдержала четыре дня голода

Голоданием она занимается давно. Ведь, как говорит артистка, худеть можно легко. "Голодание очень полезно при очищении организма. При голодании из жировой клетки выделяются кетоновые тела, которые очень благоприятно воздействуют на мозг. Важно соблюдать выход из голодания и на следующий день не есть грубую пищу (мясо и рыбу лучше исключить). Надо есть крупы, тушеные овощи (сырые будут раздражать желудок). Хорошо подходит печеное яблоко без кожи", - со знанием дела отмечает звезда.

Врач выводил Семенович из голода диетическим питанием. Утром ей дали овсяный кисель без сахара на воде. "Мне он показался самым вкусным питанием на свете Я чувствую, как у меня уменьшился желудок, который я растянула на карантине, и успокоились вкусовые рецепторы", - похвасталась исполнительница.

Она ест пищу без соли и приправ. Анна похудела на три килограмма за четыре дня голодания.