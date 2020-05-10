"Чуть кондрашка не хватила": Анна Семенович шокировала россиян тремя подбородками

За Анной Семенович еще со времен группы "Блестящие" прочно закрепилось звание одной из самых фигуристых певиц российского шоу-бизнеса. Эффектная блондинка является обладательницей шикарного бюста шестого размера. Но, находясь на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, артистка всерьез озаботилась проблемой лишнего веса.

Анна Семенович, как и многие женщины, боится поправиться. Своими опасениями артистка поделилась в блоге. Она опубликовала две фотографии. На первом снимке сильно располневшая звезда предстала с тройным подбородком, а на втором без него.

"Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть?", - поинтересовалась Семенович у поклонников.

ann_semenovich Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть?

Публика потеряла дар речи. Придя в себя, фолловеры заявили, что в шоке от вида своего кумира. Россияне считают, что на первом снимке истинное лицо певицы, а все остальное - фотошоп.

"Наконец-то без фотошопа", "Так изменилась", "На кого ты стала похожа! Ужас!", "Да, мне кажется, что первое фото вообще без фотошопа", "Наконец-то без фотошопа", "Чуть кондрашка не хватила!", "Она так и выглядит в жизни, как на первом", "Аня, вы женщина в теле", "Что с лицом!? Тебя пирожками с пельмешками откормили что ли?", "Первая фотка настоящая, а вторая - фотошоп", "Господи, Анна, что с Вами стало?", - диву даются фолловеры.

Отметим, Анна Семенович давно ведет борьбу с лишним весом. Не так давно она рассказывала о том, что придерживается интервального голодания. Артистка правильно питается. Она полностью исключила из своего рациона алкоголь, мучное, сахар и молочные продукты (кроме твердого и не жирного сыра) . "Я не расстраиваюсь и не ругаю себя за лишний вес", - говорила красавица.