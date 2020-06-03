2020-06-03T23:02:47+03:00
Звезды

"Охлобыстин и Панин - трусы, не берут трубки:" Иосиф Пригожин ответил оппонентам и рассказал о долгах артистов

Продюсер объяснил kp.ru, зачем предложил скинуться на лечение Заворотнюк, и почему знаменитости массово ринулись его критиковать
Алена МАРТЫНОВА
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Мужского разговора у Пригожина с оппонентами не получилось: они просто не взяли трубку.Мужского разговора у Пригожина с оппонентами не получилось: они просто не взяли трубку.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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За последние несколько дней Иосиф Пригожин, сам того не ожидая, вышел в тяжеловесы карантинных батлов. Его слова о незавидном положении музыкантов на карантине прокомментировала едва ли не половина звезд шоу-бизнеса. А тут еще продюсер предложил скинуться на лечение Анастасии Заворотнюк - и поводов для кривотолков прибавилось. Мол, зачем создавать благотворительный фонд, если можно помочь и так? Да и кроме "прекрасной няни" в стране масса нуждающихся...

- Я бы хотел, чтобы в вопросах благотворительности был какой-то центральный орган - открытый и прозрачный, - рассказал Иосиф Пригожин kp.ru. - Например, фонд творческих единомышленников, куда бы раз в месяц все члены перечисляли деньги. Я бы дал, допустим, 100 тысяч рублей, Лепс бы дал, другие артисты - кто сколько может. Случилась беда - как например, у Насти, ей нужны деньги на лечение - мы бы взяли и помогли. И не только ей. Хорошо, если у ее семьи хватает средств, но у нас должна быть возможность предложить помощь.

- А разве без фонда нельзя заниматься благотворительностью?

- Можно, и я занимаюсь. Но мы говорим о культуре благотворительности. Кроме Заворотнюк, есть масса других людей, которые нуждаются в помощи. Я был свидетелем, как умирали от голода и нищеты такие величайшие артисты, как Вицин, например. Не все могут приспособиться к новой жизни. Вспомните, что творилось в 90-у годы, когда прекрасные актеры остались без работы и вынуждены были сниматься во второсортных сериалах... Я же не за себя прошу. Да, у меня есть недостатки, но не надо делать из меня алчного дьявола.

- Охлобыстин, комментируя ваши высказывания, заявил, что "Господь заповедал прощать глупость"...

- Они все комментируют, не проверяя информацию. Все переврали. Ни Панин трубку не берет, ни Охлобыстин, ни Навальный... Трусы! Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да еще и богом прикрываются!

- Вы им всем звонили?

- Я звоню, чтобы с ними поговорить и объяснить ситуацию. Вы мне в лицо скажите, что я сделал не так? Да, артисты в незавидном положении, это правда. Но все хотят хорохориться и выглядеть олигархами, хотя многие звезды из топ-20, даже топ-10 находятся в долгах и кредитах, тщательно это скрывая. Не понимаю, зачем это скрывать? Неужели страшно признаться, что у вас не так много денег, как вы демонстрируете?

А Панину лучше бы засунуть язык и вообще молчать! Его рыльце в пушку. Однажды мы с ним договорились друг друга не трогать, и вдруг он снова открывает рот. Поймите, когда я не прав, всегда извинюсь. Но тут мне не за что краснеть. А вот им всем должно быть стыдно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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