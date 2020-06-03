Иосиф Пригожин призвал скинуться на лечение Анастасии Заворотнюк

Иосиф Пригожин не прочь возглавить фонд поддержки артистов. Муж Валерии готов работать бесплатно. И первой его инициативой стал призыв к артистам сброситься на лечение Анастасии Заворотнюк. Как известно, звезда сериала "Моя прекрасная няня" больше года борется с раком мозга.

Иосиф Пригожин выступал с идеей о создании движения помощи артистам на государственном уровне еще при жизни Иосифа Кобзона, который был известен своим неравнодушием к чужим бедам. "Я бы с удовольствием возглавил фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий", - цитирует супруга певицы Валерии Собеседник.Ru.

По его словам, фонд должен помогать как начинающим артистам, так и тем, кто вышел на пенсию и нуждается в помощи. "Я бы хотел, чтобы в наш фонд входили все: и артисты, и композиторы, и блогеры. Одним словом, состоятельные представители нашей отрасли. Мы бы раз в год в этот фонд откладывали какие-то свои деньги",- рассуждает продюсер.

Одной из его первых инициатив стала бы адресная помощь Анастасии Заворотнюк. "Наш фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк", - заявил Иосиф.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. Родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня в октябре 2019 года подтвердили, что артистка действительно болеет.

В середине мая 2020 года диагноз Заворотнюк на всю страну объявил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. На совещании по вопросам развития генетических технологий он доложил президенту Владимиру Путину, что у актрисы глиобластома. Академик заявил, что в ее лечении могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. Макаров подчеркнул, что родственники "прекрасной няни" передали ученым раковые клетки, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают. Он также отметил, что в настоящее время у Заворотнюк наметилась ремиссия.