В Индии заживо похороненный смог выбраться из могилы

Некто Капил Маракана семь лет трудился на одной из городских маслобоен. Дела у его хозяина шли неважно, и тот, осерчав, не нашел ничего лучше, как обвинить работника в своих убытках. Но Маракана вину не признал и из-за этого чуть не лишился жизни. Разъяренный хозяин вместе с сообщником похитил несчастного. Мужчину избили, связали веревками и заживо закопали в песке, перед этим пожелав ему лютой смерти. Сделав чёрное дело, злоумышленники удалились.

Но Маракана, надо отдать ему должное, отчаиваться не собирался. Он принялся извиваться в своей могиле и сумел освободить от верёвок ногу. Теряя сознание от недостатка воздуха, индиец стал разбрасывать ногой песок (благо закопали его неглубоко - примерно на метр) и вскоре смог выбраться наружу.

Казалось бы, мытарства позади. Но мучители не успели уйти далеко, услышали шум и вернулись к месту казни. Маракана, едва успев избавиться от остальных пут, бросился наутёк, злодеи - за ним. Неизвестно, как сложилась бы судьба бедолаги, но на его счастье неподалеку оказалась... тюрьма, где беглец и укрылся.

История закончилась благополучно – обоих извергов задержали и поместили под стражу, их ждёт суд. А Капил Маракана вернулся домой в синяках и ссадинах, страшно напуганный, но, самое главное, живой.