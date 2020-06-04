2020-06-04T08:06:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 4 июня 2020: болельщиков могут пустить на матчи чемпионата по футболу

Мы представляем последние новости на 4 июня 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 4 июня 2020: в стране почти сняли карантинКоронавирус в Италии, последние новости на 4 июня 2020: в стране почти сняли карантинФото: REUTERS
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 4 июня 2020 года, общее число зараженных достигло 233 836, 160 938 человек вылечились, 33 601 человек - скончался.

В стране сняли почти все ограничительные меры. Итальянцы могут совершать покупки в торговых центрах, заходить во время прогулки в кофейни и пиццерии, загорать на пляжах и посещать салоны красоты. Также в храмах возобновились службы, открылись некоторые галереи и музеи, в том числе Колизей. Но, естественно, маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции – обязательные меры безопасности.

Кроме того, в Италии открыли границы. В некоторых городах уже скоро возобновится международное авиасообщение. Также возобновилось региональное транспортное сообщение. Кроме того, в июне туристы из стран, где зафиксирована стабилизация ситуации с COVID-19, смогут приехать в отпуск в Италию и наслаждаться потрясающими видами, посещать достопримечательности.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 4 июня 2020 года, в Минспорта решают, пускать ли болельщиков на стадионы на матчи возобновленного чемпионата по футболу. Возможно, фанаты смогут насладиться игрой уже в июле. А сам чемпионат стартует 20 июня.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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