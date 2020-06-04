2020-06-04T09:20:29+03:00
Общество

Из-за пандемии в России застряли 50 детей, рожденных суррогатными мамами для иностранцев

Большинство малышей - от биологических родителей из Китая
Анастасия ВАРДАНЯН
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Эти дети сейчас находятся в доме малютки и ждут, когда их заберут родителиЭти дети сейчас находятся в доме малютки и ждут, когда их заберут родителиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России, в отличие от Китая и ряда других европейских стран, суррогатное материнство разрешено. По самым скромным подсчетам, ежегодно только из КНР за малышами в нашу страну приезжают более пяти тысяч пар. Теперь из-за пандемии иностранцы не могут забрать своих малышей.

Сколько суррогатных детей остались в России из-за закрытых границ, с точностью никто не знает. Государственные органы такой статистики не ведут. Но по данным Росюрконсалтинга, старейшей в стране юридической компании, занимающейся защитой прав в области суррогатного материнства, в России из-за пандемии застряли более 50 новорожденных малышей. Большинство от биологических родителей из Китая, но также есть дети австралийцев и филиппинцев.

- Эти дети сейчас находятся в доме малютки и ждут, когда их заберут родители. Надо понимать, что границы закрыты не навсегда. Тем более что, возможно, ждать придется совсем не долго. Сейчас в России и в Китае обсуждается вопрос об организации чартерного авиарейса для китайских родителей, которые мечтают наконец-то обнять своих детей, - прокомментировал Константин Свитнев, генеральный директор компании Росюрконсалтинг.

Но в детские дома, пусть и чужих биологически, детей готовы отдать не все суррогатные матери. Жительница Подмосковья из-за пандемии решила оставить себе мальчика, которого родила для китайской пары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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