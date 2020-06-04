«Никому не отдам»: суррогатная мать из Подмосковья оставила себе малыша, которого родила для китайской пары

- Сейчас, только Тимошу (имя изменено) покормлю и все вам расскажу, - дверь трехкомнатной квартиры в новостройке подмосковного города Клин открыла молодая женщина с взъерошенными волосами. Крепко обняв ее за ногу, на меня смотрела трехлетняя белокурая девочка, старшая дочка женщины. Я уселась на диван в зале и через открытую дверь в детскую спальню стала наблюдать, что происходит. Женщина распеленала малыша и ловким движением руки распахнула халат. Кроха присосался к груди и, тихонько причмокивая, принялся обедать.

- И так каждые два - три часа. Кормлю его не по расписанию, а по требованию. Запищал - и вот я уже готова. Через два дня сыну месяц и за это время мы рекордные два кило прибавили в весе, - начала рассказ Алена (имя изменено). - Умничка, сынок!

«Какой же он тебе сынок», - думала я, невольно сравнивая светловолосую большеглазую Алену со смуглым малышом, черный чубчик которого выбился из-под чепчика. Женщина словно поймала мой недоумевающий взгляд и ответила на непрозвучавший еще вопрос.

- Да, он китаец. Но родила его я. Я его мама! Не люблю, когда таких как я называют инкубаторами, мне больше нравится формулировка - суррогатная мать. Мать в этом словосочетании – главное слово.

- То есть вы ребенка себе решили оставить? – интересуюсь я.

- Жизнь сложилась бы иначе, если бы не пандемия. Я ведь планировала его отдать биологическим родителям. А потом бахнул коронавирус, границы закрыли, и они просто не прилетели в Россию. Что мне оставалось? Отдать его в детский дом? Признаюсь, были и такие мысли, но я не смогла и оформила его как своего.

Алена дала китайскому малышу свою фамилию. В графе «отец» у мальчика прочерк. А отчество Тимофею досталось от отца Алены – Владимира.

ПРОЩАЙ, Я ЛЮБЛЮ ДРУГУЮ

Свою историю Алена решилась рассказать на условиях полной анонимности. О том, что она стала суррогатной мамой, знают только ее родители и лучшая подруга. Как и большинство женщин, которые решаются на такое, Алена пошла в инкубаторы не от хорошей жизни.

- В день, когда меня бросил муж, рухнула вся моя жизнь. Дочке был годик, мне 29. Проснулись с ней, зашли на кухню, а там муж сидит в обнимку с чемоданом. Сказал, что уходит, что разлюбил меня, что наша семья для него ошибка. Я тогда ничего понять не могла, меня словно током ударило. А потом дошло, что на самом деле случилось. Через пару дней заглянула на его страницу ВКонтакте, а он там уже с другой на фотографиях. Счастливый такой, - вспоминает Алена.

Прошло уже больше двух лет и за это время мужчина ни разу не навестил дочку, алименты не платит.

- Но хуже всего ипотека. Он сразу сказал, что на квартиру, которую мы вместе в браке покупали, не претендует и что платить ипотеку не будет. Каждый месяц я отдаю банку 30 тысяч рублей, - рассказала Алена.

Алена дала китайскому малышу свою фамилию. В графе «отец» у мальчика прочерк.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ЗА РЕБЕНОЧКА

Женщина подрабатывает бухгалтером в нескольких фирмах. Но зарплаты после ежемесячного платежа по ипотеке едва хватает даже на еду. Идею заработать на суррогатном материнстве ей подкинула одноклассница.

- Я поплакалась ей про ипотеку, а она говорит, мол, есть способ быстренько заработать и людям добро сделать. Оказалось, она три года назад была суррогатной мамой. Ее «дочка» сейчас в провинции Хубэй, и счастливые китайские родители даже фото ей присылают. Я, конечно, уши развесила и взяла у нее телефон агента, которая подыскивает бездетные пары из Китая, - рассказала Алена.

Уже через пару недель после встречи с агентом был готов договор. По его условиям Алена должна получить полтора миллиона рублей после рождения и передачи ребенка биологическим родителям. Еще по 40 тысяч рублей ей платили каждый месяц: на еду и лекарства.

- В августе 2019-го я поехала в Москву, где мне сделали подсадку эмбриона. Получилось все с первого раза. И уже через три недели я знала, что беременна. С китайской парой я не общалась ни разу. Со мной контактировала только агент. Про био, знаю только, что обоим за 40, что давно мечтали о детях. Она – учитель, он - программист. До января я получала зарплату на карту. Все закончилось после закрытия границы с Китаем. Агент просто пропала и до сих пор не выходит на связь, - рассказала Алена.

Алена при мне набрала номер женщины, а в ответ: «абонент временно не доступен». Женщина до последнего надеялась, что к моменту родов ситуация изменится и родители малыша или агент выйдут на связь. Но это не случилось.

- Я же не дура, хорошо понимаю, что это их ребенок. Я отдала бы его в роддоме и даже смотреть на него не стала бы. Но сейчас все по-другому. Я месяц кормлю сына грудью, теперь он мой. Понимаете, мой! - разревелась женщина.

По словам Алены, после всего случившегося ей не нужен гонорар за рождение малыша. Теперь она больше всего на свете боится, что после окончания пандемии китайские родители Тимоши попытаются его забрать.

- С деньгами у меня все плохо, работать с двумя маленькими детьми стало сложнее. Но я набираю заказы и по ночам делаю отчеты. Нам хватает. А еще стараюсь отложить на адвоката, на случай если кто-то все-таки попытается забрать моего сына, - рассказала Алена.

О том, что будет, когда малыш вырастет и начнет задавать вопросы, почему он не похож на маму, Алена пока не думала.

- Я просто знаю, что он мой сын, а косые взгляды соседей мы как-нибудь переживем!

Сколько таких суррогатных малышей остались в России из-за закрытых границ с точностью никто не знает. Государственные органы такой статистики не ведут. Но по данным Росюрконсалтинга, старейшей в стране юридической компании, занимающейся защитой прав в области суррогатного материнства, в России из-за пандемии застряли более 50 новорожденных малышей. Большинство от биологических родителей из Китая, но также есть дети австралийцев и филиппинцев.

Напомним, в России, в отличие от Китая и ряда других европейских стран, суррогатное материнство разрешено. По самым скромным подсчетам, ежегодно только из КНР за малышами в нашу страну приезжают более пяти тысяч пар.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Границы закрыли не навсегда и родители приедут за своим ребёнком»

- Суррогатной маме действительно стоит искать адвоката. Границы закрыли не навсегда и биологические родители приедут за своим ребенком и подадут в суд. Надо же понимать, что это не прихоть какая-то. Люди, которые участвуют в программе суррогатного материнства, годами мечтают о детях, они лечатся от бесплодия. А когда все шансы исчерпаны, копят деньги на то, чтобы их малыша выносила другая женщина. Порой - в силу особенностей национального законодательства - им приходится искать сурмаму в другой стране. Закрытие границ это форс-мажор, который не остановит любящих мам и пап, - прокомментировал Константин Свитнев, генеральный директор компании Росюрконсалтинг. - Пленум Верховного суда РФ от 27 апреля 2017 года установил, что у суррогатной мамы нет абсолютного права на выношенного ей ребенка. В суде будут изучены условия договора между биологическими родителями и суррогатной мамой, возможно, проведен тест ДНК. И вопрос этот будет решён судом, исходя из лучших интересов ребенка. Поверьте, славянке будет непросто воспитать китайского малыша. Да и зачем, если есть родители. Записав новорождённого на себя, она сделала большую ошибку. Правильно было еще в родильном доме дать согласие на запись родителей-заказчиков программы суррогатного материнства в свидетельство о рождении, как это и устанавливает закон, и временно передать мальчика под ответственность органов опеки. Сейчас в домах малютки своих родных мам и пап дожидаются такие дети. И это верное решение. Надо просто подождать. Тем более что, возможно, ждать придется совсем не долго. Сейчас в России и в Китае обсуждается вопрос об организации чартерного авиарейса для китайских родителей, которые мечтают наконец-то обнять своих детей.

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