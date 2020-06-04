2020-06-04T10:54:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 4 апреля 2020: 8 831 человек заболели за сутки

Свежие данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 4 апреля 2020 года публикует оперштаб
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Такие данные публикует оперативный штабТакие данные публикует оперативный штабФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России, по данным на 4 июня, выявили 8831 заболевшего COVID 2019 в 85 регионах. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано уже более 441 тысячи заболевших.

- Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, - рассказали в Роспотребнадзоре России.

В оперативном штабе по предотвращению коронавируса уточнили, у 38,2% заболевших не было клинических проявлений болезни.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах: в Москве – 1998 человек, в Московской области - 767, Санкт-Петербурге – 375, Нижегородской области – 319, Свердловской – 298, Ростовской - 184, Смоленской – 142, Красноярском крае – 141, Ханты-Мансийском АО – 140, Иркутской области – 138.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 8666 человек. За весь период зафиксировано 5384 летальных исхода, выздоровели 204 623 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

В России за последние сутки провели 307 тысяч тестов на COVID 2019. Под медицинским наблюдение в целом в стране остаются на сегодняшний день 313 885 человек.

В мире на утро 4 июня зарегистрировано 6 516 320 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составляет 120 945 случаев, что является 1,89%.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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