Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 4 апреля 2020: 1998 человек заболели за сутки

По данным на 4 июня 2020 года, в городских больницах и лабораториях Москвы выявили 1998 новых случаев заражения, в это же время в столице полностью выздоровели – 3061 пациент.

- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8831 в 85 регионах. Число заболевших в Москве 1998, в Московской области – 767 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

После прохождения лечения в столице выздоровел еще 3061 человек.

- Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 94 715, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что все желающие москвичи могут пройти тест на наличие антител к COVID 2019, а также сдать плазму крови, если уже переболели коронавирусом.

- В столице растет число желающих сдать плазму для лечения больных коронавирусом. На горячую линию уже поступило более 11 000 звонков, из них около 3000 человек готовы стать донорами, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Свежие данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 4 апреля 2020 года

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782602" frameborder="0"></iframe> Магазины и парки столицы пусты несмотря на смягчение ограничений.

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