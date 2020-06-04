2020-06-04T11:01:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 4 апреля 2020: 1998 человек заболели за сутки

Свежие данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 4 апреля 2020 года публикует оперштаб
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Такие данные публикует оперативный штабТакие данные публикует оперативный штабФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

По данным на 4 июня 2020 года, в городских больницах и лабораториях Москвы выявили 1998 новых случаев заражения, в это же время в столице полностью выздоровели – 3061 пациент.

- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8831 в 85 регионах. Число заболевших в Москве 1998, в Московской области – 767 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

После прохождения лечения в столице выздоровел еще 3061 человек.

- Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 94 715, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что все желающие москвичи могут пройти тест на наличие антител к COVID 2019, а также сдать плазму крови, если уже переболели коронавирусом.

- В столице растет число желающих сдать плазму для лечения больных коронавирусом. На горячую линию уже поступило более 11 000 звонков, из них около 3000 человек готовы стать донорами, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Свежие данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 4 апреля 2020 года

Свежие данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 4 апреля 2020 года

Магазины и парки столицы пусты несмотря на смягчение ограничений.

В ТЕМУ

Все, что должны знать москвичи о новых правилах самоизоляции: кому нужны пропуска и как гулять по графику без прописки

Сайт kp.ru разобрал самые популярные вопросы наших читателей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Врачи смотрели на меня и не понимали, почему я еще жив»: откровения больного коронавирусом из Тольятти
Сергей думал, что болен обычной простудой, пока КТ не показала, что у него работает только 5% легких. Каким чудом он выжил и когда будет дышать сам, врачи не могут и предположить
Новости 24
В Московской области военный вертолёт приземлился на трассу
Лукашенко назначил премьер-министром Беларуси главу Госкомвоенпрома Романа Головченко
В Томской области инвестиции в пищевую промышленность выросли в 2,6 раза
В июне россиян ждут две сокращённые рабочие недели
Работающим в пандемию волонтерам хотят помочь с оформлением гражданства
3-летняя девочка из Китая утонула в фонтане
В России за сутки 169 человек умерли от коронавируса
Все данные «Социального мониторинга» уничтожат после пандемии
В Норвегии оползень унёс в море восемь домов
В Москве летом откроется около трёх тысяч летних кафе
Протестующие в США принимают позу Джорджа Флойда, в которой он был задушен полицейским
В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 94 тысячи
Собянин допустил возможность москвичам проголосовать по поправкам к Конституции онлайн
В Оренбургской области возбудили дело о халатности органов опеки, забравших детей из семьи
Собянин рассказал, сколько еще москвичи будут носить маски
У Джорджа Флойда, из-за которого начались протесты в США, был коронавирус