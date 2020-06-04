Дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц
Ежедневную дезинфекциию подъездов жилых домов продлили в столице еще на один месяц. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Уборку с помощью специальных дезинфицирующих препаратов начали проводить в городе в конце марта. А в апреле она стала ежедневной.
«Каждый день сотрудники коммунальных служб обрабатывают тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки, - отметил Петр Бирюков. - Также тщательно протираются все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки вызова лифтов».
По его словам, всего в жилых домах каждый день отмывают от вируса 30 миллионов квадратных метров поверхностей.
«В столице применяются только сертифицированные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, все они абсолютно безопасны для людей и животных, не повреждают поверхности», - сказал заммэра.
За качеством ежедневной дезинфекции подъездов следят сотрудники Мосжилинспекции. Инспекторы регулярно проверяют более 6 тысяч домов, в том числе по жалобам жителей. Москвичи сообщают о нарушениях как по официальным горячим линиям, так и через соцсети.
Управляющим компаниям сразу же поручают навести порядок, если подъезд плохо продезинфицировали.
Сотрудникам ДЕЗов, которые проводят дезинфекцию, выдают спецрастворы, одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные очки, респираторы.
Если вы увидели нарушения во время дезинфекции подъездов, то можно сообщить об этом в единую диспетчерскую службу (ЕДС) своего района, на порталы "Наш город" и mos.ru.
Собянин осмотрел ход дезинфекционных работ в Московском метро.Мэр Москвы Сергей Собянин посетил помещения Московского метрополитена и осмотрел ход работ по дезинфекции вагонов поездов.
МЕЖДУ ТЕМ
Собянин рассказал, сколько еще москвичи будут носить маски
Мэр Москвы рассказал, что через год россияне смогут вернуться к прежнему образу жизни (подробности)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дезинфекция от коронавируса в Москве: что и как обрабатывают в городе от вируса
Как ведется дезинфекция дорог, тротуаров и парковок от коронавируса в Москве (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»