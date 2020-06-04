2020-06-04T10:53:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц

Коммунальщики каждый день моют входы в дома
Светлана ВОЛКОВА
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Уборку с помощью специальных дезинфицирующих препаратов начали проводить в городе в конце мартаУборку с помощью специальных дезинфицирующих препаратов начали проводить в городе в конце мартаФото: Мария ЛЕНЦ
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Ежедневную дезинфекциию подъездов жилых домов продлили в столице еще на один месяц. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Уборку с помощью специальных дезинфицирующих препаратов начали проводить в городе в конце марта. А в апреле она стала ежедневной.

«Каждый день сотрудники коммунальных служб обрабатывают тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки, - отметил Петр Бирюков. - Также тщательно протираются все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки вызова лифтов».

По его словам, всего в жилых домах каждый день отмывают от вируса 30 миллионов квадратных метров поверхностей.

«В столице применяются только сертифицированные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, все они абсолютно безопасны для людей и животных, не повреждают поверхности», - сказал заммэра.

За качеством ежедневной дезинфекции подъездов следят сотрудники Мосжилинспекции. Инспекторы регулярно проверяют более 6 тысяч домов, в том числе по жалобам жителей. Москвичи сообщают о нарушениях как по официальным горячим линиям, так и через соцсети.

Управляющим компаниям сразу же поручают навести порядок, если подъезд плохо продезинфицировали.

Сотрудникам ДЕЗов, которые проводят дезинфекцию, выдают спецрастворы, одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные очки, респираторы.

Если вы увидели нарушения во время дезинфекции подъездов, то можно сообщить об этом в единую диспетчерскую службу (ЕДС) своего района, на порталы "Наш город" и mos.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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