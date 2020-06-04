2020-06-04T12:29:05+03:00
Политика

Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии

Объявлен новый состав правительства страны
Александр КОЦ
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Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и Романа Головченко. Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАССВстреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и Романа Головченко. Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
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Весь совет министров Белоруссии в минувшую среду был отправлен в отставку. Александр Лукашенко заявил, что перед выборами всегда так делает. Избиратель должен видеть, с каким правительство кандидат в президенты хочет идти на новый срок. И новые назначения не заставили себя долго ждать.

Премьер-министром глава Белоруссии назначил Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает БЕЛТА. Его место займет Дмитрий Пантус.

Роман Головченко занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Роман Головченко занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Новые люди назначены также на должности двух вице-премьеров, министров архитектуры, информации, промышленности, финансов, ЖКХ, главы Комитета госконтроля, замглавы администрации президента, главы Госкомитета по имуществу…

- Еще раз хочу подчеркнуть: даже те, кто не попадет сегодня в новое правительство, без работы не останутся, они не враги, - заявил Лукашенко. - Это естественный процесс. Да, через некоторое время пройдут выборы, и этот процесс нужно будет закончить, почти окончательно определиться с составом правительства. Почему почти? Потому что, естественно, после выборов - это экзамен. Мы посмотрим, кто как сдает экзамен. Этот же портфель никому не дается навечно, в том числе мне. Меня избирает народ, вас назначает Президент. Все по Конституции.

По этой Конституции, Александр Лукашенко будет избираться на высший пост страны в шестой раз 9 августа этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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