Вторая жизнь одежды

После введения новой схемы сортировки отходов москвичи стали сознательней относится ко всему, что попадает в мусорное ведро. Полезные компоненты, которыми горожане наполняют синие контейнеры, теперь идут на переработку, а не на свалку. Что происходит при вторичной переработке стекла, металла или макулатуры, известно каждому, а вот какова судьба старой и ненужной одежды? Неужели ей тоже можно подарить вторую жизнь? Оказывается — да, современные технологии это вполне позволяют. Эксперты отрасли рассказали, как много новых и разнообразных вещей изготавливается сегодня из старых предметов нашего гардероба.

Сдача металлолома, стеклянной посуды и макулатуры знакомы россиянам с советских времен. Но технологии не стоят на месте, и теперь во вторсырье отправляется даже одежда. Вокруг нее постепенно формируется собственная экосистема из сборщиков, переработчиков и пользователей полученных продуктов, в которой принимают участие крупные и известные бренды.

Например, крупнейшая в Европе сеть по продаже одежды H&M расставила во всех своих российских магазинах ящики для сбора ненужной одежды — безразлично, какого бренда. Ткань, текстиль, кожа, пух и мех — все это с благодарностью принимается и затем отправляется на переработку. В 2018 году, например, россияне положили в эти ящики 1555 тонн потерявших актуальность нарядов.

Другой известный бренд - IKEA – собранные ткани и изделия из них также направляет на переработку. На выходе получаются обтирочные салфетки, тряпки для пола и пыли, блоки теплоизоляции и подложка под линолеум.

Что же происходит с нашими вещами после того, как мы отдали их на переработку? Сначала ее рассортируют по составу — натуральные ткани отправятся на один техпроцесс, а синтетические — на другой. Однако сильно загрязненные вещи придется просто сжечь, поскольку очищать их ради вторичной переработки слишком сложно и затратно. Затем прошедшие сортировку ткани режут на куски и пропитывают специальными растворами — благодаря этому их легко будет разобрать на волокна. А отдельные волокна становятся основой производства уже перечисленных выше полезных вещей.

- По информации наших коллег из сервисов, которые собирают одежду на повторное использование и переработку в Петербурге, собираемость вещей в 2020 году увеличилась в сравнении с 2019 годом. С января по март это примерно +18%, - отмечает руководитель общественной организации в сфере экологии «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко. - Один сервис может собирать до 100-130 тонн/месяц. Что происходит с вещами далее? Сначала это сортировка по группам и состоянию вещей, что можно еще носить, а что пойдет только на ветошь, что пойдет на продажу, а что в социальные фонды и центры. Сервисы сбора вещей (благотворительные магазины) по-разному распоряжаются вещами, но в целом так: часть вещей продается в секонд-хенды (в том числе в регионы), часть идет на продажу в собственный благотворительный магазин, часть передается в благотворительные фонды и раздается в центрах выдачи. Какую-то небольшую часть вещей могут забирать мастера на переделку (апсайклинг). Например, из старых джинсов делают куртки, сумки, платья.

По словам эксперта, в основном забирают качественные натуральные ткани. На переработку может идти 10-20% вещей, которые не годятся для носки, но опять же натуральны по составу. Все это может стать ветошью для предприятий и мастерских, что-то превращается в волокно для набивки мебели. Синтетика, стрейч-ткани, пуховые изделия обычно не идут на переработку, они могут сломать оборудование (синтетическая нить накручивается на барабан).

Биологически разлагаемые ткани - хлопок, шелк, шерсть, кашемир и бамбук, - становятся хорошим удобрением при правильной переработке.Фото: Shutterstock

Традиции работы со старыми меховыми изделиями в нашей стране известны еще с советских времен.

- Меховые и тканевые ателье всегда занимались ресайклингом. Во времена наших мам это было необходимостью, вчера - рачительным отношением к одежде, сегодня - соединением первого и второго подхода, включая осознанное потребление, - рассказывает замруководителя компании FurLand Оксана Краснокутская. - Если говорить про мех, который служит очень долго, например, шубка из норки может носиться и 20 лет, то встает вопрос о том, какая модель может не надоедать так долго. Тут приходит на помощь перекрой и редизайн меховых изделий. Например, из старой надоевшей шубки можно сделать очень модную и функциональную парку, в современных объемах и формах. Также для длительного сохранения меха очень важно проводить регулярные процедуры по уходу за одеждой. Например, у нас есть специальная процедура ревитализации меха, включающая очищение меха от грязи и микропыли, гидратацию и тонизацию меха и мездры. Ежегодный уход для шуб продлевает срок жизни меха на 50%.

По оценкам экспертов, в Европе, где давно перешли на раздельный сбор отходов и успешно функционирует отходоперерабатывающая отрасль, реально утилизируется не более 30 % старой одежды. Все больше розничных магазинов стали принимать старую одежду, чтобы стимулировать правильную переработку. В сетях магазинов «Madewell», «Levi Strauss & Co»., «H&M», «The North Face», «Monki», примут вашу подержанную одежду и обувь и даже дадут за это вознаграждение. Как можно самостоятельно и с пользой для своей семьи утилизировать старую одежду?

- Нужно постирать одежду, собрать в пакеты и отвезти в ближайший пункт приема, например, храм. Почти во всех храмах принимают одежду для передачи нуждающимся и бездомным, - объясняет председатель правления АНО «Равноправие», помощник зампреда Комитета Совета Федерации по АПК и природопользованию Наталья Соколова. - В России пока экзотикой являются изредка встречающиеся контейнеры для сбора старой одежды, которую волонтеры сами потом стирают, гладят и передают в «ночлежки». Одежду в хорошем состоянии, если вы просто решили «освежить» свой гардероб, можно сдать в «second hand» и получить первичную сумму на обновку. Ваш бумажник и наша планета вас поблагодарят. Крупнейшие из онлайн-магазинов «second hand»: Depop, Poshmark, Tradesy, ThredUP, Platoscloset. Старый «бабушкин» метод: легко «конвертировать» ненужную одежду из мягких тканей в чистящие тряпки. Это позволит сэкономить деньги, сохранить свой дом чистым, и вы будете поступать правильно, повторно используя старую одежду. Я вот сама держу переработанную хлопчатобумажную ткань под нашей раковиной, чтобы использовать при уборке кухни.

Ткани, изготовленные из натуральных волокон, могут быть превращены в удобрение – компост, продолжает эксперт. Это возможно при условии, что они не смешиваются с синтетическими волокнами (такими как полиэфир, спандекс, вискоза или нейлон). Основные биологически разлагаемые ткани - хлопок, шелк, шерсть, кашемир, бамбук.

В настоящее время российская переработка тканей делает только первые шаги. Если учесть, что в день только в Москве в утиль попадает до 100 тонн тканей, а в год вместе с Подмосковьем эта цифра вырастает до полумиллиона тонн, то развитие бизнеса в этой сфере сегодня выглядит достаточно перспективным. Тем более что опыт налаживания производственных цепочек уже имеется. Хочется надеяться, что не пройдет и нескольких лет, как ненужная россиянам одежда начнет превращаться в востребованные рынком товары на территории нашей страны, принося прибыль и сберегая природу.