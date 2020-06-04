Матпомощь самозанятым во время коронавируса: Сколько выделит государство и как получить выплаты

Во время пандемии коронавируса пострадали многие отрасли. Кому-то пришлось приостановить свою деятельность, а кто-то продолжил работать, но в «минус». Чтобы поддержать бизнес, государство оказывает денежную помощь и освобождает от уплаты налогов.

«Комсомолка» узнала, на какую помощь могут рассчитывать самозанятые россияне и как ее получить.

ВЕРНУТ НАЛОГ

Во время обращения к россиянам 11 мая президент Владимир Путин поручил вернуть самозанятым все налоги, уплаченные ими за 2019 год. Порядок получения этих выплат прост. Деньги поступят на банковскую кату автоматически. Вам не придется подавать заявления, стоять в очереди или заполнять массу бумаг. Налоговые службы все сделают сами.

Единственно, что нужно сделать самозанятым, это проверить, привязана ли банковская карта к учетной записи в приложении «Мой налог» или на сайте Федеральной налоговой службы в личном кабинете. Если номер карты указан, тогда можно расслабиться и ждать выплату. Как только сумма будет начислена, вам придет уведомление. Выплаты начались с 1 июня. Деньги можно потратить на свое усмотрение.

Кстати, если у вас указаны сведения нескольких банковских картах, нужно выбрать основную, на которую и будет начислена выплата. Иначе возврата средств не будет.

Если карта еще не привязана к учетной записи, тогда нужно поторопиться и внести свои данные. Сделать это нужно до 31 июля 2020 года. Как призвать карту, смотрите здесь.

Обратите внимание. Возврат за прошлый год положен только тем самозанятым, которые были зарегистрированы и платили налоги в 2019 году. Тогда в данном режиме можно было работать в 4 регионах - в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС

С 1 июля по 31 декабря 2020 года все самозанятые получат также дополнительный «налоговый капитал» (или «бонус») в размере 12 310 рублей. Эта сумма будет прибавлена к основному налоговому вычету (10 000 рублей) и применена автоматически для полной оплаты налога, задолженности и пени по налогу на профессиональный доход. Если у самозанятого на текущий момент есть неиспользованный вычет, то «бонус» будет добавлен к нему. Неиспользованная в 2020 году часть дополнительного налогового вычета в 2021 году будет аннулирована.

Получить новый налоговый капитал смогут все самозанятые, которые встали на учет до 1 января 2021 года и ведут деятельность в регионах, где действует налог на профессиональный доход. Сейчас таких россиян больше 670 тысяч человек.

ВАЖНО

Как узнать, на какую помощь вы можете рассчитывать

На сайте ФНС России создана специальная система, которая по введенным данным компании или индивидуального предпринимателя подскажет, какие меры относятся к конкретному плательщику и как ими воспользоваться.