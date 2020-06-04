Биография Романа Головченко: что известно о новом премьер-министре Белоруссии

Роман Головченко родился 10 августа 1973 года в городе Жодино Смолевичского района Минской области Белоруссии.

Судя по его биографии, опубликованной на сайте его прошлого места работы – Государственного военно-промышленного комитета, - Роман Александрович в 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности «международные отношения». А в 2003 году – Академию управления при Президенте Республики Белоруссия по специальности «экономика и управление внешнеэкономической деятельностью».

С 1997 по 2002 год будущий премьер трудился главным специалистом Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Белоруссия. Затем перешел на работу в генеральную прокуратуру на должность замначальника отдела, в которой проработал до 2005 года.

С 2005 по 2006-й - главный советник управления внешней политики Администрации Президента. Затем еще три года – в должности главного советника отдела сотрудничества в сфере международной безопасности, главного советника управления международной безопасности Государственного секретариата Совета Безопасности Белоруссии.

В июле 2009 Роман Головченко получает назначение по своей первой специальности, полученной в Москве. До декабря 2009 года он работает советником-посланником Посольства Белоруссии в Польше.

В июле 2009 Роман Головченко получает назначение по своей первой специальности, полученной в Москве. Фото: Андрей СТАСЕВИЧ/БелТА/ТАСС

А по возвращении на Родину получает кресло заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета.

В апреле 2013 Роман Александрович возвращается на дипломатическую работу, отправляясь в длительную командировку за рубеж. До августа 2018 года он занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Белоруссии в Объединенных Арабских Эмиратах - по совместительству в Государстве Катар, в Государстве Кувейт и в Королевстве Саудовская Аравия.

При этом дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла ему присвоили по возвращении из этой командировки.

18 августа 2018 Головченко назначен Председателем Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии.

4 июня 2020 года Александр Лукашенко назначил его премьер-министром.

Новый глава белорусского правительства женат, имеет сына и двух дочерей.

Владеет английским, арабским, немецким и польским языками.

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