«Новичок» как COVID-19: Каким будет сериал «Отравления в Солсбери»

4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, и его дочь Юлия были обнаружены в английском городе Солсбери с симптомами отравления и госпитализированы в тяжелом состоянии. Однако британский канал BBC только сейчас готовит к выходу сериал «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings), посвященный тем самым событиям.

Вполне возможно, что теперь для него настало идеальное время. Ведь газ «Новичок», с которым в проекте борются главные герои, запросто можно воспринимать как образ, символ новой угрозы — коронавируса. Симптомы и охват, конечно, другие, зато степень неизученности и непредсказуемости совершенно идентичная.

Действие телесериала само собой разворачивается в Солсбери. Фото: кадр из сериала

По крайней мере, британская пресса видит это так. Daily Mail, Mirror и другие издания пишут о том, что сериал ждут все — и что события, происходящие там, идеальный для коронавирусной пандемии. Потому что в «Отравлениях в Солсбери» англичане сплачиваются перед лицом общей беды — загадочной угрозы под названием «Новичок».

«Сюжет завязывается вокруг «обыкновенного героизма», — объяснил сценарист Адам Паттерсон. — Это история о людях, которые собираются вместе делают лучшее, что британские госслужбы могут сделать, когда Британия чувствует себя сломленной.

Промелькнувшее в трейлере сериала фото Сергея Скрипаля. Фото: кадр из сериала

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В центре сюжета мини-сериала BBC One — три персонажа. Полицейский Ник Бейли (Райф Сполл), пострадавший при расследовании обстоятельств отравления Скрипалей, представитель городского управления Солсбери по вопросам здравоохранения Трейси Дашкевич (Энн-Мэри Дафф) и погибшая через несколько месяцев после отравления Скрипалей Дон Стерджес (Мианна Беринг) — у нее полицейские нашли флакон из-под духов с нервно-паралитическим веществом «Новичок». Сергея Скрипаля сыграл Уэйн Суонн, его дочь — Джилл Винтерниц.

На опубликованных кадрах показано заседание британских спецслужб, в ходе которого один из инспекторов рассказывает, что «Новичок» — это одна из самых смертоносных субстанций на земле. Также видна работа агентов Ми-6 и людей в костюмах химзащиты дома у Скрипалей. Авторы проекта уверяют, что ходили по домам в Солсбери и уговаривали людей рассказать их ощущения от происходящего тогда. Воспоминания и легли в основу сценария.

Распутывать клубок вокруг загадочного отравления будут детективы и власти города. Среди них - представитель городского управления Солсбери по вопросам здравоохранения Трейси Дашкевич (актриса Энн-Мэри Дафф). Фото: кадр из сериала

Кроме того, Энн-Мэри Дафф лично общалась с Трейси Дашкевич, руководителем общественного здравоохранения графства Уилтшир, чтобы достоверно воссоздать картину происходящего в 2018 году.

- У меня есть представление о том, кто она такая, как о человеке, и подробности, которых не было в сценарии, но которые актеру было бы полезно знать, хотя это не подражание, - считает актриса.

Авторы сценария Адама Паттерсон и Деклан Лоун видят очевидные параллели между происходящим в сериале и современной борьбой с COVID-19.

Истории вокруг "Новичка" хватило на три серии. Фото: кадр из сериала

- Мы с восхищением следим за событиями, которые развиваются вокруг коронавируса, - объяснили сценаристы сериала. - Многие вещи из тех, что мы видели в Солсбери, разыгрались теперь по всей стране. Команда быстрого реагирования, в которую входит Трейси Дашкевич, закрывает местную экономику, инициирует систему отслеживания и тестирования контактов, поставляет и распространяет средства индивидуальной защиты для использования «на передовой». А еще каждый день имеют дело с испуганными и расстроенными людьми. Ответ заключается в том, что любая катастрофа заставляет нас смотреть в зеркало и противостоять тому, что мы есть на самом деле»

Премьера проекта пройдет с 14 по 16 июня на канале BBC One. В день — по серии.

Трейлер сериала Отравление в Солсбери .

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