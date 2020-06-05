Управляющие компании начали экономить на всем подряд — жильцам это аукнется зимой

Не исключено, что этой зимой в некоторых домах будет холоднее, чем обычно. А кто-то, возможно, уже и осень встретит с текущей крышей. И виноват в этом… Да вы уже догадались — он самый, коронавирус.

Опасения у экспертов вызывает то, что в связи с пандемией у обслуживающих наши дома управляющих компаний основные их обязанности — по текущему ремонту домов — оказались в загоне.

ТАДЖИК С ТРЯПКОЙ — ВОТ И ВСЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

В чем проблема? До окончания пандемии УК обязаны ежедневно проводить дезинфекцию всех подъездов. Вот только денег на это не выделено. В некоторых регионах «управляшкам» компенсируют часть расходов на санобработку из местных и региональных бюджетов. Но в большинстве случаев предполагается, что УК обязаны это делать из тех средств, которые собираются с граждан на содержание и ремонт жилья.

- Есть минимальный перечень услуг, которые должна оказывать управляющая компания, и расходы, которые заложены в тариф. Санобработка в этот перечень не входит, - говорит руководитель регионального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Московской области Валерий Мамчур. – По-хорошему, подобные работы должны проводить специализированные организации, у которых есть спецодежда, оборудование, обученный персонал. А у нас по факту заботу о санитарно-эпидемиологическом благополучии домов отдали таджикам с тряпками. Во многих случаях эти работники, когда узнавали, что в подъезде есть больной коронавирусом, вообще отказывались туда заходить. А тем более делать дезинфекцию. Или делался только фотоотчет. Пришли, сфотографировались с тряпочкой и ушли. Типа все сделали.

ЗАТРАТЫ ВЫРОСЛИ, ПЛАТЕЖИ УПАЛИ

Там, где санобработку более-менее честно проводили, возникли другие проблемы. Затраты ведь возросли, а тариф — нет. Более того, платежи населения за содержание и ремонт жилья, в среднем, упали на 25-30%. На чем же в таком случае экономить?

Как поясняют эксперты, затраты УК, учтенные в тарифе на содержание и ремонт жилья, складываются из зарплаты сотрудникам, налогов и собственно расходов на содержание жилья. Не выплачивать зарплату — это уголовная ответственность, да и работники начинают разбегаться (есть регионы, где массовый исход сотрудников из управляющих компаний уже зафиксирован). Налоги никто не отменял.

Проще же всего сэкономить на мелком ремонте. Например, вам не поменяют разбитые стекла на лестничной клетке — оставят до следующего лета. Не будут чинить прохудившуюся канализационную трубу в подвале. Проигнорируют начинающую течь крышу — тоже подождет. Таких «мелочей» в каждом доме предостаточно, и не всегда они бросаются в глаза, пока не начинают доставать капитально.

Проще всего управляющей компании сэкономить на мелком ремонте.Фото: Олег ЗОЛОТО

РЕМОНТ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

Кое-где жители уже недовольны. Как сообщают в «ЖКХ-Контроль», с начала пандемии количество жалоб на некачественное обслуживание домов увеличилось в 11 регионах - Амурской, Архангельской, Свердловской, Липецкой, Псковской, Самарской, Томской, Ульяновской, Челябинской областях, Калмыкии и Чувашии.

Специалисты особенно беспокоятся по поводу грядущей зимы. Поскольку на работах, необходимых для подготовки домов к зиме, управляющие компании тоже, скорее всего, сэкономят. Или сделают их только на бумаге, с «фотоотчетом». Благо большая часть таких работ незаметны. Например, надо очистить трубы от накипи и прочих отложений. Самим жителям не разобрать, сделано это у них или нет, если по документам вроде как сделано. Понятно это станет, когда в доме зимой окажется холоднее, чем обычно — и то еще долго надо будет искать причину.

Есть и другое опасение — что «управляшки» попробуют компенсировать свои затраты за счет жителей. Втихую, не соблюдая законных процедур, подняв тариф. Такие жалобы, как говорят в «ЖКХ Контроль», уже поступали из Республики Коми и Краснодарского края.

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