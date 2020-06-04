Новые рекомендации Минздрава: какими лекарствами теперь будут лечить коронавирус в России

Как отмечают авторы Методических рекомендаций, эти правила разработаны с учетом последних научно-медицинских данных, опыта диагностики и лечения COVID-19, которые накопились во всем мире.

Один из важнейших разделов Рекомендаций — перечень препаратов, с помощью которых предлагается бороться с самим коронавирусом. Это так называемое этиотропное лечение, то есть направленное непосредственно против возбудителя инфекции.

Авторы документа сразу оговариваются: имеющиеся на сегодня данные о результатах применения всех перечисленных далее препаратов не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности. Иными словами, пока нет убедительных подтверждений, что хоть одно из этих лекарств побеждает коронавирус.

Поэтому, что очень важно, врачей не обязывают непременно назначать пациентам что-то из данного списка. «Применение допустимо по решению врачебной комиссии, если потенциальная польза для пациента превысит риск (то есть тяжелые побочные эффекты. - Авт.)», говорится в документе.

РОССИЙСКИЙ ФАВИПИРАВИР: ИССЛЕДОВАНИЯ НЕ ЗАВЕРШЕНЫ, НО ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ УСПЕШНЫЕ

В качестве лекарств с возможным протививирусным действием предлагаются: фавипиравир, гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, лопинавир + ритонавир, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферонов, ремдесивир, умифеновир.

Впервые в Рекомендациях Минздрава особое внимание уделяется фавипиравиру. Изначально его действующее вещество — японская разработка. Однако патент на само это вещество истек, и все фармкомпании мира получили право самостоятельно синтезировать фавипиравир. Так поступили и российские ученые. Используя собственный метод синтеза, они создали отечественный аналог фавипиравира - «Авифавир».

В апреле Минздрав выдал разрешение на клинические исследования этого препарата. Разработчики сообщили об успешных промежуточных итогах, и еще до полного окончания испытаний лекарство внесли в Рекомендации Минздрава. В условиях, когда сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка, на такой шаг - «досрочное» внесение в протоколы применения — идут многие страны.

Вместе с тем, поскольку клинические исследования «Авифавира» еще не завершены, в Рекомендациях подчеркиваются важные условия применения препарата:

- использовать это лекарство разрешено только в условиях стационаров под наблюдением медперсонала;

- в инструкции к препарату обязательно должно быть предупреждение о неполноте клинических данных при регистрации лекарства;

- препарат противопоказано назначать детям и беременным,

- а также ряд других условий.

АНТИМАЛЯРИЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: МОЖНО, НО ОСТОРОЖНО

В списке рекомендаций Минздрава сразу три антималярийных лекарства: гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин. И еще сочетание антибиотика азитромицина с тем же гидроксихлорохином.

В последнее время мировая общественность бурно обсуждает недавнее крупное исследование, результаты которого опубликовал международный медицинский журнал «Ланцет». Данные этого исследования приводят и сами разработчики Методических рекомендаций Минздрава.

Авторы научной работы в «Ланцете» проанализировали истории болезни и смерти почти 100 тысяч пациентов (96 032 человека) с тяжелым течением COVID-19, проходивших госпитальное лечение. В результате выяснилось, что гидроксихлорохин не только не улучшает состояние, но даже повышает смертность. В том числе за счет тяжелого побочного воздействия на сердце: препарат провоцирует развитие желудочковых аритмий, сообщается в Рекомендациях Минздрава. Основываясь на полученных данных, 26 мая 2020 года Всемирная организация здравоохранения приняла решение приостановить клинические испытания гидроксихлорохина в рамках международной программы «Солидарность» (Solidarity) для дополнительной оценки его безопасности, напоминают разработчики Рекомендаций.

Однако, несмотря на это, как говорится в российском документе, «значительный массив опубликованных результатов зарубежных исследований, а также отечественный опыт, все же указывают на обоснованность применения гидроксихлорохина при его назначении в определенных группах пациентов с COVID-19». Уточняется, что речь идет о применении «в более низких дозах, в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма».

ВАЖНО

При лечении дома — пониженная доза

Перед назначением любых из перечисленных антималярийных препаратов (см. выше) и во время их приема обязательно должно уделяться особое внимание результату ЭКГ, подчеркивается в Рекомендациях Минздрава. Потому что эти препараты обладают кардиотоксичностью.

В то же время их по-прежнему разрешается назначать как в стационарах, где больной может постоянно находиться под присмотром медперсонала, так и при амбулаторном лечении, на дому. В последнем случае рекомендуется более низкая доза: 400 мг в сутки в первый день и по 200 мг в сутки далее — если лечащий врач не сочтет, что такие препараты вообще противопоказаны пациенту.

В ТЕМУ

Не допустить образования тромбов

По последним данным у многих больных с COVID-19 развиваются нарушения свертываемости крови. Как правило, это гиперкоагуляция - чрезмерная активность свертывающей системы крови с высоким риском образования тромбов. Поэтому Рекомендации предписывают врачам обязательно рассматривать вопрос о назначении антикоагулянтных препаратов, как при госпитализации в стационар, так и при лечении на дому.

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