Анну Калашникову госпитализировали с высокой температурой

В начале недели в столичную больницу имени Боткина была доставлена в тяжелом состоянии певица Анна Калашникова. Звезда ток-шоу жаловалась на острые боли внизу живота и высокую температуру. После проведения ряда обследований был поставлен диагноз «пиелонефрит» (воспаление почки) и принято решение о госпитализации артистки.

— Все произошло очень неожиданно. Я была дома, меня скрутило от боли, - рассказывает бывшая невеста Прохора Шаляпина. - Поднялась температура 39,2. И я приняла решение ехать в больницу. Сначала думала о какой-то частной клинике, но потом поняла, что не доеду. А Боткинская больница как раз находится ближе всего к моему дому. Я приехала туда, прошла обследование. Потом оказалась в стационаре. Пока врачи подозревают у меня пиелонефрит. Назначили мне серию уколов и обезболивающее, — сообщила kp.ru Анна.

Певица поделилась, мол, ей пришлось несколько часов простоять в общей очереди, чтобы лечь в больницу.

- Очень большой наплыв посетителей в больнице. В большинстве случаев это связано с коронавирусом. Или подозрением на него,-вздыхает артистка. -Но также много пациентов и в очереди к хирургу. Переломы, сотрясения и другие травмы различной тяжести. Не знаю, как такое количество людей могло их получить в период самоизоляции,-удивляется певица.