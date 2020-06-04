2020-06-04T22:02:42+03:00
Звезды

"Могу спать, могу выпивать. Да, не без этого": Александр Домогаров ищет свидетелей своего "запоя"

Актер три месяца не выходит в люди
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер Александр Домогаров.Актер Александр Домогаров.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Александр Домогаров всегда в центре внимания. Знаменитый актер никогда не афиширует свою личную жизнь. Наверное поэтому вокруг него всегда много слухов, в том числе о том, что он, якобы спивается в своем загородном доме. Народный артист хоть и привык к подобным сплетням, но искренне не понимает, на каком основании публика делает подобные выводы.

Александр Домогаров - один из самых обожаемых и закрытых актеров российского кино. По нему по сей день сходят с ума миллионы поклонниц. Меж тем, сердце красавца вот уже много лет безвозвратно принадлежит одной единственной женщине. "11 лет я живу с Татьяной. Ее в прессе кем только не называли - помощницей, подругой, вплоть до жены...", - поведал Александр Юрьевич.

Все три месяца самоизоляции Александр провел в своем загородном доме в окружении близких и двух любимых собак. В какой-то момент появились слухи, что 56-летний Домогаров вдали от посторонних глаз попросту "спивается". Откуда берутся все эти разговоры, звезда искренне не понимает.

"Вообще не понимаю, как люди делают выводы о человеке, который никуда не выходит и нигде не появляется в течение трех месяцев. У нас даже въезд на территорию поселка закрыт для посторонних, где свидетели моего «запоя»?", - недоумевает актер.

По его словам, то, что происходит за высоким забором его особняка, и вовсе никого не касается. "Все это какая-то травля, которая уже давно происходит. Это удар по моей личной жизни, моим близким и, в конце концов, может быть, даже по профессии", - негодует Александр.

Домогаров отстаивает свое законное право на частную жизнь. Но ему все равно пишут и названивают по ночам, передает "СтарХит". "Извините, но я дома могу заниматься чем угодно. Это мое личное пространство. Могу лежать, могу ходить, могу спать, могу выпивать. Да, не без этого. Но почему нужно немедленно меня записывать в алкоголики?! Сняли на видео, увидели лично - пожалуйста, публикуйте. Но голословно что-то утверждать о человеке", - разводит он руками.

Напомним, ранее в одном из интервью Александр Домогаров признавался, что его сердце свободно, и он надеется встретить женщину, с которой бы родил еще детей. По словам актера, он мечтает о дочери. Александр никогда не забывает о здоровье. "За лицом следить надо, особенно в 56. Я не приверженец хирургических вмешательств. Маски - да. Кожа стареет, обвисает. Физиономию обколоть можно, душу-то не проколешь", - уверен артист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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