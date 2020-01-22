2020-01-22T16:09:22+03:00
Звезды

"Спасите артиста": расстроенные поклонники умоляют помочь Александру Домогарову

Фанаты страшно переживают из-за внешности звезды "Гардемаринов" и "Союза спасения"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Александр Домогаров старается не афишировать свою личную жизньАлександр Домогаров старается не афишировать свою личную жизньФото: Михаил ФРОЛОВ
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Александр Домогаров считался одним из самых красивых и желанных актеров. Тысячи женщин сходили по нему с ума. Особенно ему удавались роли романтичных героев, которые были готовы бросить весь мир к ногам прекрасной дамы. Однако в последние годы артист сильно изменился. Да так, что поклонницы забили во все колокола.

Александр Домогаров старается не афишировать свою личную жизнь. Знаменитый артист спокойно относится к славе и крайне редко посещает светские мероприятия или громкие премьеры. Он продолжает играть в театре и активно снимается в кино. А любое появление артиста на публике вне рабочего процесса вызывает особый интерес. Так произошло и на этот раз.

Королева шансона Любовь Успенская разместила в блоге фото, на котором позирует под руку с Домогаровым. По словам певицы, она встретила Александра за кулисами.

"Вчера был невероятный вечер во всех смыслах. Невероятное счастье встречать любимых друзей за кулисами... Прекрасный Александр Домогаров. Талант с большой буквы", - подписала совместный кадр с актером.

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Любовь Успенская встретила Александра Домогарова за кулисами
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Однако пользователи соцсетей вместо восторженных комментариев стали оставлять тревожные сообщения. Их напугал внешний вид Александра и состояние его здоровья. Поклонники подозревают, что Домогаров может скрывать какое-то тяжелое заболевание, отразившееся на его внешнем виде.

Обыватели умоляют коллег и друзей артиста оказать ему помощь. "Молю, кто-нибудь, скажите, что с Домогаровым?", "Спасите артиста!", "Великий актер, помогите ему", "Что он с собой сделал", "Ребята, что с ним случилось?", "Ужас какой-то", "Что у Домогарова с лицом?", "Какой был красавчик", "Я так огорчилась, глядя на него, ну как так. Он был таким красивым", "Опух так, что не узнать", "Слушайте, похоже на проблемы с почками судя по отекам и цвету кожи", "Он, конечно, не мальчик. Но чтоб так сдать в последнее время. Ему 60 даже нет. Это проблемы со здоровьем", - не находят себе места фолловеры.

Напомним, ранее в одном из интервью Александр Домогаров признался, что его сердце свободно, и он надеется встретить женщину, с которой бы родил еще детей. По словам актера, он мечтает о дочери. Сейчас Александр полностью посвятил себя работе, но и о здоровье не забывает. "За лицом следить надо, особенно в 56. Я не приверженец хирургических вмешательств. Маски - да. Кожа стареет, обвисает. Но накачаться ботоксом и потерять мимику не хочу. С вечно удивленным выражением потом ходить? Физиономию обколоть можно, душу-то не проколешь", - уверен Домогаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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