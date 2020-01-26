2020-01-26T22:28:55+03:00
Звезды

Изможденный Александр Домогаров спасается мельдонием

56-летний актер работает на износ и не бережет здоровье
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер Александр Домогаров.Актер Александр Домогаров.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Работа артиста только на первый взгляд кажется кажется легким и беззаботным время препровождением. За красивой картинкой - титанический труд и подорванное здоровье. Вот и Александр Домогаров не является исключением. У знаменитого актера график расписан на год вперед, а бесконечные гастроли отнимают все силы.

"Я пью «Милдронат». Серьезно, вчера играли спектакль, я выпил десять таблеток «Милдроната», - шокировал признанием Александр Домогаров.

Народный артист подсел на препарат, который до недавнего времени рекомендовали спортсменам для повышения выносливости. Однако теперь пресловутый мельдоний внесен в антидопинговый список, так как обладает целым букетом побочных эффектов, а в больших количествах и вовсе опасен для здоровья.

Согласно инструкции применения, "Милдронат" предназначен улучшать метаболизм в клетках. Показан для повышения выносливости. Также используется для лечения заболеваний сердца и детоксикации организма при алкогольной зависимости. И уж точно в таком количестве, как его принимает именитый артист, это лекарство пить нельзя.

Домогаров заявил, что ни одного из вышеперечисленных заболеваний у него нет. Но есть неимоверная усталость. Изможденный актер работает без выходных, поэтому признается, что у него нет другого выхода, кроме как спасаться сильнодействующим препаратом. Его не пугает даже букет побочных действий лекарства: тахикардия, скачки артериального давления, сильные головные боли.

"Я знаю, что вредно, а что делать, а где энергию брать? Знаете, когда вам будет 56 лет, я посмотрю, как у вас будет хватать энергии на пять спектаклей подряд. Улетел в Японию на съемки, вернулся 10-го числа убитый, просто убитый, а 12-го мы начали репетировать", - рассказал он в эфире программы "Ты не поверишь!".

Напомним, ранее в одном из интервью Александр Домогаров признался, что полностью посвятил себя работе. При этом работа артиста обязывает следить звезду за внешним видом. "За лицом следить надо, особенно в 56. Я не приверженец хирургических вмешательств. Маски - да. Кожа стареет, обвисает. Но накачаться ботоксом и потерять мимику не хочу. С вечно удивленным выражением потом ходить? Физиономию обколоть можно, душу-то не проколешь", - уверен Домогаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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