Скандал с Домогаровым: спектакль с Высоцкой оказался под угрозой срыва

Александр Домогаров ушел из МХАТа им. Горького. После решения 56-летнего актера под угрозой срыва оказалась постановка Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни", где играют Домогаров и Юлия Высоцкая.

"Я разорвал отношения со МХАТ им. Горького. Отношения стали очень сложными с начала года, но сейчас... Вы больше не увидите спектакль с моим участием на сцене этого «лже-театра»", - цитируют Александра Домогарова 7 Дней.

Что будет с постановкой Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни", пока не известно. Юлия Высоцкая играет в спектакле вместе с Домогаровым. Пока ни телеведущая, ни ее именитый супруг никак не прокомментировали скандальное решение Александра.

Стоит отметить, что Александр Домогаров давно служит в Театра имени Моссовета. Работа во МХАТе им. Горького являлась для него дополнительным источником дохода.

julia_samokhod Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский и Александр Домогаров

В последнее время Александр работает буквально на износ. У знаменитого актера график расписан на год вперед, а бесконечные гастроли отнимают все сил. В настоящее время он занят на схемках четвертой части культового фильма Светланы Дружининой "Гардемарины".

Поддерживать актера в форме помогают специалисты. Александр не скрывает, что любит вкусно поесть.

"Люблю шашлык, картошку. Езжу в оздоровительную клинику знаю, что раз в год нужно взяться за себя. Там детокс, голодуха, процедуры. Шоковая терапия: жестоко, тяжело. Хорошо, хоть курить не запрещают. Скидываю там энное количество килограммов на протяжении уже шести лет... Помимо того, что ты чистишься и приводишь организм в порядок, эмоционального заряда, привезенного оттуда, хватает месяца на два", - делился актер в одном из интервью.