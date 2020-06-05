2020-06-05T00:46:57+03:00
Общество

В России хотят законодательно утвердить раздельный сбор отходов

На данный момент в эксперименте хотят принять участие 24 субъекта России. Но присоединиться может любой другой регион
Анна ГЛАДКИХ
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В России построят систему раздельного сбора коммунальных отходов. Фото: shutterstock.com.В России построят систему раздельного сбора коммунальных отходов. Фото: shutterstock.com.
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В России собираются построить систему раздельного сбора коммунальных отходов. Согласно дорожной карте, в законодательство введут термин «вторичных ресурсов», также граждане и организации, которые будут заниматься их оборотом, получат налоговые льготы. План мероприятий подготовлен Минприроды России на основании поручения Президента.

Его основные векторы:

- законодательное урегулирование системы раздельного сбора, - экономическое стимулирование участников оборота, - популяризация раздельного сбора.

В начале 2021 года должны появиться поправки к закону об отходах и к Налоговому кодексу РФ о налоговом стимулировании сбора и переработки вторичных отходов. От налогов от продажи отходов будут освобождены граждане, от НДС и налога на прибыль — операции с перерабатываемыми ресурсами. Также хотят дать льготу по налогу на имущество предприятиям, занимающимся сортировкой и утилизацией мусора. Будет создан госреестр мест раздельного сбора, в который также будет поступать информация о региональных операторах, объемах вторсырья и ресурсов, вовлеченных в оборот.

Отличительной чертой планов Правительства является желание избавиться от мусоропроводов в новой застройке.

Первые шаги по снижению платы граждан за раздельный сбор хотят претворить уже к концу этого года. В планах же Правительства реализовать федеральную схему обращения с ТКО и новый механизм расширенной ответственности производителей.

Сейчас к эксперименту по раздельному сбору готовы присоединиться 24 региона, но список является открытым. Эксперты отмечают, что в перечне участников пока нет Москвы, Московской области, Ленинградской области и Татарстана, что связывают со строительством мусоросжигательных заводов, работа которых приравнена к переработке отходов.

Отметим, что реформа отрасли началась в России год назад с целью решения проблемы с незаконными свалками и сокращения объемов накапливаемых отходов входит в нацпроект «Экология».

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Чтобы начать отдельно собирать вторсырье, вовсе не обязательно заводить в доме шесть ведер под разные виды отходов (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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