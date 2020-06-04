Файткард турнира UFC 250 в Лас-Вегасе объявлен официально: Нуньес будет драться против Спенсер
Пресс-служба UFC официально опубликовала список боев, которые пройдут на турнире под номером 250. Очередные схватки пройдут 6 июня в Лас-Вегасе. В России это будет уже утро 7 июня по московскому времени. Главный бой соревнований - это схватка Аманды Нуньес из Бразилии и Фелиции Спенсер из Канады. Девушки поспорят за чемпионский пояс в полулегком весе.
Полностью список боев турнира выглядит следующим образом:
Предварительный кард:
Алекс Касерес — Чейс Хупер;
Йен Хейниш — Джеральд Мершарт;
Брайан Келлехер — Коди Стаманн;
Чарльз Бирд — Маки Питоло;
Жуссиер Формига — Алекс Перес;
Девин Кларк — Алонсо Менифилд;
Герберт Бернс — Эван Данэм.
Основной кард:
Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер;
Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт;
Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг;
Нил Магни — Энтони Рокко Мартин;
Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд.
Отметим, что прошлый "номерной" турнир UFC249 прошел в начале мая. На том турнире Тони Фергюсон подрался с Джастином Гэтжи и проиграл. При этом, до пандемии коронавируса Тони должен был драться с Хабибом Нурмагомедовым. Однако этого не произошло в силу многих причин. Главная из которых - Хабиб оказался в России и не смог вылететь к месту проведения турнира.
ИСТОЧНИК KP.RU