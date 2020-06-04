Файткард турнира UFC 250 в Лас-Вегасе объявлен официально: Нуньес будет драться против Спенсер

«Если решения будут принимать не чиновники, а бизнес, будем только рады»: Арабские шейхи «Манчестер Сити» хотят купить футбольный клуб в России

Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал kp.ru информацию об интересе к башкирскому клубу у инвесторов «Манчестер Сити» и «Ред Булл Лейпциг»