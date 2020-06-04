2020-06-04T22:09:30+03:00
Спорт

Файткард турнира UFC 250 в Лас-Вегасе объявлен официально: Нуньес будет драться против Спенсер

Турнир UFC 250 пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 июня
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Аманда Нуньес выйдет в октагон.Аманда Нуньес выйдет в октагон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-служба UFC официально опубликовала список боев, которые пройдут на турнире под номером 250. Очередные схватки пройдут 6 июня в Лас-Вегасе. В России это будет уже утро 7 июня по московскому времени. Главный бой соревнований - это схватка Аманды Нуньес из Бразилии и Фелиции Спенсер из Канады. Девушки поспорят за чемпионский пояс в полулегком весе.

Полностью список боев турнира выглядит следующим образом:

Предварительный кард:

Алекс Касерес — Чейс Хупер;

Йен Хейниш — Джеральд Мершарт;

Брайан Келлехер — Коди Стаманн;

Чарльз Бирд — Маки Питоло;

Жуссиер Формига — Алекс Перес;

Девин Кларк — Алонсо Менифилд;

Герберт Бернс — Эван Данэм.

Основной кард:

Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер;

Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт;

Кори СэндхагенАлджамейн Стерлинг;

Нил Магни — Энтони Рокко Мартин;

Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд.

Отметим, что прошлый "номерной" турнир UFC249 прошел в начале мая. На том турнире Тони Фергюсон подрался с Джастином Гэтжи и проиграл. При этом, до пандемии коронавируса Тони должен был драться с Хабибом Нурмагомедовым. Однако этого не произошло в силу многих причин. Главная из которых - Хабиб оказался в России и не смог вылететь к месту проведения турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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