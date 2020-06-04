Анна Кузнецова о реформе органов опеки: «Должна создаться служба, которой будут доверять»

Поводом для разговора Анны Кузнецовой с журналистами стало ее недавнее заявление о том, что систему органов опеки и попечительства в России пора и реформировать. И срочно!

Почему? Есть ли конкретные предложения? С чего стоит начать? Кузнецова рассказала об этом в прямом эфире Радио "Комсомольская правда".

Анна Кузнецова: Благодаря реформе органов опеки должна создаться служба, которой будут доверять 00:00 00:00

- Здравствуйте, Анна. Все говорят: реформа, реформа. А что главное, что нужно реформировать?

- Речь не о точечных мерах. Систему и ее функционал нужно менять полностью. Первый шаг — разработка концепции реформирования органов опеки и попечительства. Почему с этого начать? Потому что все, что касается семьи, это очень тонко, это очень сложно, и здесь ни в коем случае нельзя рубить с плеча – всех разогнать, закрыть кабинеты на замок и в следующий понедельник запустить новых сотрудников.

Мы понимаем, что соцслужба — это самая близкая служба, которая находится рядом с семьей, рядом с детьми с утра до ночи. Поэтому именно здесь должны быть самые профессиональные люди, с четким пониманием задач, которые перед ними стоят. А это сохранение, благополучие семьи и ребенка.

Вот Оренбург, например (громкая история последних дней, когда детей отобрали из-за аварийного жилья). Сейчас, мы знаем, отменено решение и детей вернут родителям. Но сначала же их забрали, а теперь вот решили вернуть. Очень хочется, чтобы регион на этом не ограничился. Вернуть детей – это не значит решить проблему семьи.

Надо понимать, что фундамент нарушений в управлении. Регулированием нормативной базы занимается федеральное Министерство образования. А в регионах исполнением занимается кто сложится. Где-то это Министерство социальной защиты, где-то отдали на муниципалитетам. И вот такая чехарда происходит, что уже непонятно, какие, собственно говоря, задачи стоят перед этой службой.

Анна Кузнецова в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ

- А что является решением проблемы?

- Нужно не отпускать ситуацию до тех пор, пока семье помощь не нужна будет уже. Хотя, мне кажется, этой семье, наверное, совсем уже не захочется иметь дело с органами системы профилактики.

- А кто будет нести ответственность за непоправимую порой психологическую травму, когда маленького ребенка в прямом смысле слова перетягивают, как канат?

Есть еще более страшные последствия. Сейчас я состою в онлайн-переписке с нашей коллегой, уполномоченной в Брянске. У меня просто слезы на глазах. Девочка, которую забрали из приемной семьи, которая жила 6 лет под навесным замком, в затхлой комнате, сейчас пошла на поправку, набирает вес. Но 6 лет она там жила, а приемные родители все это время благополучно пили, пропивая деньги, которые выделяло государство на этого ребенка. А сотрудник органов опеки, на которого тоже выделяет государство деньги, чтобы он смотрел за тем, как соблюдаются интересы этой несчастной девочки, тоже где-то были.

- В Сеть не первый раз попадают именно такого характера устрашающие ролики, когда органы опеки заламывают руки, перетягивают детей, отталкивают мать или отца. И из-за этого у нас складывается реноме исчадия ада. Я считаю, что всегда у медали две стороны, хотя эмоции зашкаливают. Почему тогда не попадают в сеть позитивные и положительные истории? Или они попадают, но что-то на глаза не попадаются? Какая-то пиар-служба должна быть.

Пятерых детей насильно забрали у матери в Оренбургской области.

- Здесь вы, с одной стороны, безусловно, правы. Точно есть добросовестные и порядочные люди, которые видят четко свою задачу, видят ее как сохранение семьи, помогают людям из последних сил. Я лично знаю таких людей. Даже к нам в аппарат уполномоченного приходили письма от сотрудников органов опеки, которые не могли справиться с какой-то ситуацией, они писали нам о том, что межведомственное взаимодействие у них слабое, и они не могут решить проблему ребенка, хотя очень хотят это сделать.

Но все это происходит скорее вопреки, чем благодаря той системе, которая выстроена сегодня. Именно поэтому мы говорим о системном реформировании этой структуры. Конечно, если в нее будут заложены новые основы, тогда будет понятно, чему учить новых специалистов, как их готовить, какими они должны обладать полномочиями и какой должен быть функционал органов опеки.

Анна Кузнецова в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ

- Анна, говоря о реформе всех органов опеки, вы ее с нуля описываете или берете какую-то действующую модель – американскую или скандинавскую, допустим?

- Знаете, я считаю, что у России своя дорога. Здесь уже есть интересный опыт ряде регионов, которые применяют различные управленческие решения. Важно их посмотреть, оценить, проанализировать все плюсы и минусы. Я прекрасно помню, когда, будучи в Башкирии, мы говорили с руководителем о создаваемом у них в регионе Министерства семьи. Эффективно ли создание такого ведомства? Ответить на это однозначно нельзя до тех пор, пока не будет понятно, чем оно будет наделено, какие специалисты будут в нем работать. Самим названием мы не исправим ситуацию. Когда мы пересмотрим весь функционал, поймем точно, какие управленческие решения нужны, тогда у нас все будет правильно, последовательно и точно. Спешить не нужно. Но и откладывать ни в коем случае нельзя.

- Скажите, а какого функционала сейчас реально не хватает людям, которые занимаются именно опекой?

- Функционала достаточно, не хватает специалистов, четкого понимания задач. Не хватает оценки и четких, понятных критериев эффективности работы. Мы видим жуткую текучку кадров в этой системе. Ту же брянскую девочку передавали раз пять, по-моему. Более пяти раз сменились сотрудники органов опеки и попечительства. Да про девочку просто забыли.

- Сколько сейчас людей в опеке работает и сколько нужно?

- Будет понятно после того, когда будет выстроена вся система в целом. Какие задачи мы поставим перед конкретными сотрудниками? Каков их объем? Что решается за счет органа опеки, а что - за счет других привлеченных специалистов, психологов, например. Именно отсюда будет исходить и количество людей и объем знаний и компетенций, которыми они должны обладать.

- Анна, у меня сложилось ощущение, что попросить о помощи… допустим, получить статус малоимущих, чтобы дотации получать, или улучшить жилищные условия, то сразу попадёшь под колпак какой-то службы ювеналов, да и еще более страшных каких-то штук. Или это мифы нашего городка?

- Вы очень важную вещь затронули. На самом деле, преодоление вот этой ситуации – это ключ к успеху. Сейчас сложился некий имидж органов опеки, и такая страшилка – вот они придут и заберут… И люди сидят и не рассказывают… Помните, мы не один раз говорили, и с вами, в том числе, и с коллегами журналистами о том, почему же соседи молчат, ничего не рассказывают, что здесь вот ребеночек живет столько лет в таких условиях… Так вот, ключ к успеху – это доверие. Благодаря этой реформе, должна создаться служба, которой будут доверять.

- А будут доверять, если люди там будут вызывать это доверие.

- Абсолютно точно. И работать-то она будет на семью. Подготовила Дина КАРПИЦКАЯ

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