«Да у вас крыша поехала!»: Из-за аварийного потолка у родителей отобрали четырех детей

Жуткое видео сделано на камеру, которую отец семейства Николай Саморока предусмотрительно, как теперь выяснилось, установил в доме. На них сотрудники органов опеки в сопровождении полиции буквально набрасываются на женщину с детьми. Коляску с младенцем отталкивают, орущих малышей из рук выдирают, бьющуюся в истерике мать винтят и заковывают в наручники. Теперь вся страна в очередной раз узнала, как плохо живут многодетные семьи в российской глубинке (в данном случае в поселке Тюльпанный Оренбургской области). И как именно в интересах детей действуют органы опеки.

Пятерых детей насильно забрали у матери в Оренбургской области.

ПО ДОКУМЕТАМ — ПОЛНЫЙ КОШМАР

Сотрудники соцзащиты пришли в дом и отобрали детей не просто так: на руках у них было постановление главы района. В документе написано, что проживание детей в семье опасно для жизни (ст. 77 Семейного кодекса) – жилье аварийное, есть риск, что обрушится крыша. Надзорные органы бывали в доме и до этого, выписывали матери постановления о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. То есть предупреждали, наблюдали, дали шанс исправиться.

Внешний вид дома семьи. Фото: Денис ТЕРСКОВ

«Ранее выезды в эту семью для проверки в составе комиссий были неоднократно. Сама мать 5 детей 3 раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Так, в декабре прошлого года ребенок 2018 г. рождения был госпитализирован бригадой скорой помощи и помещен в реанимацию. Однако мать не пустила врача в дом для осмотра других детей», - объяснили в УМВД по Оренбургской области. Одним словом, по всем документам какой-то кошмар.

Так выглядит комната, в которой живет семья. Фото: Денис ТЕРСКОВ

А что на самом деле?

ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ

Поселок Тюльпанный находится в 30 километрах от Орска. Десять дворов, один магазин. Все друг-друга знают. Живут в основном этнические казахи. А семья Алены Лихтенвальд и Николая Саморока с их пятью детьми - не местные.

Они из Орска. Алена работала машинисткой на механическом заводе. Там до сих пор и числится (в декрете). Дети мал-мала меньше. Старшей девочке 7, второй — 4, третьей — 1. Сыну 2 года, а младшему - всего 3 месяца. Муж — ИП-шник (ну, индивидуальный предприниматель), берет заказы на бурение колодцев, починку холодильников, газовых плит. То есть сдельно, не на постоянке.

Соседи все как один после всего произошедшего сидят за закрытыми воротами. Потому что:

- Ой, тут такая суета. Все ездят, ездят, - вздыхает одна из соседок. - Полиция, опека, журналисты. Мне это не надо, есть власти, есть соцзащита, вот пусть и разбираются. Мне зачем? Что вам сказать? Ну нормальные вроде. Дом на капитал (материнский, - ред.) купили, живут.

- Нет, пьяными я их никогда не видел, - говорит другой сосед из-за ворот, которые тоже предусмотрительно закрыл. - Детишки бегают, да. А так я больше не знаю. Помочь? Как я им помогу. Они и не просили.

- Нет, к нам за помощью не обращалась, - заявляют мне в местном сельсовете. - Странные они. Детей рожают без остановки, у них трое последних появились за 22 месяца. Мы тут подсчитали. Знаем их как скандалистов, пишут всем - президенту, губернатору. Просят, просят. Врачей вроде домой не пускали детей осмотреть. Так что, может, и за дело отобрали-то?

Детей отобрали потому что дом признан аварийным и опасным для жизни. Фото: архив семьи Алены Лихтенвальд и Николая Саморока

- А дом у них нормальный?

- Вроде, да. Там в одном месте только балка на крыше прогнила, требует замены. А так жить можно. Газ, вода, свет - все есть.

Не приняли, одним словом, семью Лихтенвальд - Самороко в поселке Тюльпанный. И вообще сразу все у них тут как-то пошло не так. А кончилось вообще плохо - семья фактически разбита. Младшие четверо в детдоме. Старшая дочь чудом осталась в семье, потому что в день, когда пришла опека, была в гостях у бабушки. Ни Алена ни Николай в Тюльпанном не появляются, так и умчались из своего дома. Даже белье - ползунки, распашонки, пеленки - с веревок не поснимали. Не до белья им сейчас.

Та самая дырка в крыше, из-за которой забрали детей. Фото: Денис ТЕРСКОВ

ФАКТЫ ПРОТИВ ПРАВДЫ — ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ

- Детей отобрали потому что дом наш, купленный на маткапитал два года назад, признан аварийным и опасным для жизни, - объясняет Алена. - Жить в нем, говорят, нельзя. А это наше единственное жилье! Мы же сами об этом сообщили, просили помочь. И вот что вышло.

- А как вы в таком доме оказались?

- Везде такие цены ломили! А у нас только маткапитал и был. И дом нужен был с газом, водой, туалетом, чтоб детей помыть. Тогда в 2018-м у меня еще только двое детей было. И вот в интернете увидела объявление. Приехали, посмотрели, риэлтор встречал. Я спросила, что это на крыше такое, она ответила, что хозяин гипсокартоном обшивал и не доделал. Ну и все. А когда заехали, поняли - тут серьезная поломка-то.

Несмотря на свою сложную немецкую фамилию, Алена очень простая, русская женщина. Доверчивая, бесхитростная. Увидев ее я сразу поняла - такой втюхают любую развалюху. Тем более покупала она сама, без мужа.

- Ну, потом сын родился. Мы тогда и стали писать везде, что вот семья многодетная, а живет в аварийном жилье. Была надежда получить региональный маткапитал, чтобы сделать ремонт. Нам пришла отписка, что так нельзя, он выдается только на расширение жилплощади.

Писали Алена с Николаем и губернатору. И Путину. Во все соцзащиты. Как ребенок очередной рождался, опять писали и опять. А толку? Понятно, что сами виноваты - такой купили. Но зато своей писаниной добились того, что многодетной семьей, живущей в аварийном доме заинтересовалась опека. Да еще и Алена, по документам, мать-одиночка. Они с Николаем не расписаны и отцом он формально не считается. Почему? Ну так же больше пособий платят...

- В месяц мы получали от государства 15 тысяч рублей, - объясняет Алена. - Плюс заработок муж. На это и живем.

- Полиция говорит, что на вас еще в 2019-м выписано первое постановление, за то что ребенок попал в реанимацию.

- Такой скандал был. Сын маленький заболел. Температура сильная. Мы звонили педиатру всю ночь, 47 раз. Утром она пришла, наругалась, что мы ей спать не даем. Выписала лекарства, мальчику все хуже. Она ходила к нам три дня подряд, ничего установить не смогла. А потом говорит, у него обструкция дыхательных органов, надо в больницу. Мы поехали, там ребенка сразу в реанимацию забрали, сказали, еще бы 1,5 часа и умер. Спасли, слава богу. Ну мы на врача местного написали жалобы, что сына могли из-за ее действий потерять. Их все отклонили. А на меня протокол составили, что я плохая мать. Мы тогда камеру и поставили в доме, на всякий случай.

Четверо младших детей в детдоме. Фото: архив семьи Алены Лихтенвальд и Николая Саморока

МАТЬ ЗАБИРАЛИ В НАРУЧНИКАХ, БОСИКОМ...

И вот этот случай пришел. 25 мая 2020-го. Все, что происходило запечатлено на скандальном видео, разлетевшимся по интернету.

- Ой! Это такой кошмар был и ужас. Участковый коляску с двухмесясным сыном пинал. А Ника, годовалая дочь, у меня на руках была. Так они как начали вырывать ее у меня, она чуть об пол не шибанулась. Тут уж я, конечно, начала нецензурно выражаться, - не скрывает эмоций Алена. - Меня скрутила, наручники и прямо босиком повезли в отделение. И так полдороги в наручниках и везли, я пыталась отковырять замок шпилькой. Хотела окна закрыть в машине, детям же дуло. Потом инспектор по делам несовершеннолетних сжалилась, говорит, расстегните. А участковый сказал, что я сама виновата — надо было не сопротивляться, а самой привести и сдать им детей. В отделении меня держали пять часов. Что-то там составляли, я не успела даже прочитать. А потом к детям в больницу отправили. Там тоже все какие-то бумаги приносила мне соцзащита. Говорили, если не подпишу, через 7 дней у меня детей отберут. А подпишу — смогу с ними быть хотя бы на медобследовании.

Что Алена там наподписывала она теперь уже и не помнит. Да и, мягко говоря, не сильна она в юриспруденции. Муж приехал и просто силой ее из этой больницы забрал.

- Я не хотела от детей уезжать. Но Николай объяснил, что я там собственноручно уже подписала отказ от детей. И что еще там что-нибудь наделаю. Я так плакала. Мы поехали в ЗАГС, оформили брак официально и его отцом вписали. Отцу-то они должны отдать малышей? Но нет! Не получается. Меня к детям даже не пускают, говорят карантин. Как они там? А маленький? Они такой шок пережили, на всю жизнь. Вы бы слышали, как дети орали в этой больнице. Я поклялась им, что сделаю все, чтобы домой вернуть.

Старшая дочь, что по чистой случайности осталась в семье, тоже в диком стрессе.

- Она так боится, что и за ней придут, - плачет Алена. - И заберут как братиков и сестер. И уже пытались, искали нас. Не смотря на то, что в наше дело вмешался губернатор, министры, омбудсмен Анна Кузнецова вон сказала, что опека применила избыточные меры. Проверки идут. Спасибо, что есть эта видеозапись.

Но собака лает - караван идет. Готовятся документы к суду по лишению (или ограничению) родительских прав. А Алена уже получила административное наказание за неповиновение полиции. В день защиты детей, 1 июня, суд и вынес постановление. Но не повиновалась она как раз защищая своих детей...

Сотрудники соцзащиты пришли в дом и отобрали детей не просто так. Фото: архив семьи Алены Лихтенвальд и Николая Саморока

КОММЕНТАРИЙ ОБЩЕСТВЕННИКА

Дети в синяках? А вы видели как их отбирали!

- В области уже распространяют информацию, что семья Алены и Николая асоциальная, неблагополучная, - говорит член Общественной палаты Оренбургской области Денис Терсков. - И дети в синяках. Ну, еще бы! Вы видели, как их отбирали? Удивительно, но эти чиновники лично с родителями даже не общались, а сделали такие выводы. Я же провел с Аленой и Николаем весь день. И мне они показались очень адекватными. И с дочкой общаются хорошо, видно, что ребенок их любит. И вещей детских в доме много, игрушек, еды. Да, есть проблемы с ремонтом, но они решаемы. Почему им никто не помог починить крышу? Мы сейчас ищем им юристов, ищем деньги. Поможем вернуть малышей любящим родителям. То, что произошло - это беспредел. И главное, все это "действие", получается, называется опекой и попечительством? То есть заботой о детях?

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Государству выгодней содержать детдом, чем родителей?

Если бы не эта видеозапись, не было бы скандала на всю Русь-матушку. Не обратила бы внимание прокуратура, СК. Хотя история, в которую попали многодетные родители Алена Лихтенвальд и Николай Саморока, увы, далеко не редкость. Я не раз, и не два слышала от родителей, как органы опеки открывали дверь ногой (частная собственность, ага), как бесцеремонно лезли в кошелек, в холодильник, в корзину с бельем. И как потом крутили и винтили, изымая из семьи кровинок. Изымали технично (смотрите видеозапись). То есть — жестко. А возвращать их потом - долго и нудно. У нас же только на бумагах презумпция невиновности. А на деле - виновности. Уж в случае с опекой точно. Раз попали в систему, то все, докажите теперь, что имеете свои родительские права. Быстро сделайте ремонт, найдите работу, бросьте пить. Быстро, быстро, быстро...

А иначе - все. Отнимем самое дорогое - детей.

Вот и бегают итак безденежные, усталые родители, пытаясь как-то детей вернуть.

Возможно, для некоторых это и хорошо - волшебный пинок под зад, чтобы собраться и наладить жизнь.

Но слишком уж жестокий пинок, и часто имеет обратный эффект - еще больше пьют. Теперь еще и от горя, что семьи нет, детей нет. И от безысходности. А дальнейшую судьбу детей вообще страшно представить. Из интернатов нормальными членами общества редко выходят. Это уже доказанный факт.

Парадокс в том, что помочь семье починить дом опеке не положено. Никакой помощи от такой опеки, кроме предписаний и контроля, практически нет.

А вот сделать из ребенка сироту и отправить в детдом - им положено. По инструкции.

При этом 1 сиротка обходится государству примерно в 100-120 тысяч рублей в месяц. То есть, четверо Алениных детей - уже 400-500 тысяч. И эти деньги, и этих детей, получается, лучше отдать казенному заведению? Чем родной семье?

Да на них Алена и Николай могли бы хоть каждый месяц новую крышу на дом ставить! И дети были бы с мамой и папой.

Что-то с этой системой явно не так.

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