Ярмарки выходного дня в Москве 2020 будут работать по новым правилам: Защитные экраны - для продавцов, маски и перчатки - для всех

А жизнь налаживается! Сегодня, 5 июня, в столицу вернулись традиционные ярмарки. Напомним, после зимы впервые в этом году они заработали 27 марта. Но из-за пандемии коронавируса торговлю пришлось временно свернуть.

- В Москве вновь открылись 82 ярмарки выходного дня, на них приехали около 2 тысяч продавцов из более чем 40 регионов России, - сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. - По сравнению с прошлым годом ярмарки работают в другом режиме с соблюдением требований Роспотребнадзора (см. ниже). Но мы бы рекомендовали людям старшего поколения приходить на ярмарку пораньше, до основного потока, чтобы было меньше контактов с другими посетителями.

ОТКРЫТО С ВОСЬМИ УТРА ДО ДЕВЯТИ ВЕЧЕРА

В этом году по пожеланиям москвичей ярмарки выходного дня работают в пятницу, субботу и воскресенье с 8.00 до 21.00. Но на трех площадках будет сокращённый график. Два дня в неделю - только по субботам и воскресеньям - торгуют на улице Щепкина, вл. 47, стр. 1-2 и на улице Грузинский вал, вл. 11 (оба адреса в Центральном округе), а также в 1-м Донском проезде в Южном округе.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ АДРЕСОВ

Рекордсмены по ярмаркам - Юго-Западный и Южный округа (по 11 адресов в каждом). Самая большая торговая площадка на 90 мест - в районе Строгино на северо-западе столицы. Как рассказали в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы, сегодня открылись ярмарки по 12 новым адресам, подобранным по заявкам жителей:

- ул. 1905 года, вл. 4 (ЦАО);

- ул. Грузинский вал, вл. 11 (ЦАО);

- ул. Скаковая, вл. 19 (САО);

- ул. Ростокинская, вл. 9 (СВАО);

- Волгоградский пр-т, вл. 73 (ЮВАО);

- ул. Южнопортовая, вл. 14-16 (ЮВАО);

- ул. Перерва, вл. 8, стр. 1 (ЮВАО);

- Коломенский пр-д, вл. 10 (ЮАО);

- ул. Азовская, вл. 24 (ЮЗАО);

- Нахимовский пр-кт, вл. 11, корп. 2 (ЮЗАО);

- ул. Никулинская, вл. 21 (ЗАО);

- около ст. м. «Саларьево» (Новая Москва).

Полный список адресов - на сайте.

ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИИ

На всех ярмарках выходного дня в Москве действуют новые правила против коронавируса:

- соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра с помощью специальной разметки;

- обязательное ношение масок и перчаток для покупателей и продавцов;

- у продавцов - защитный экран, а также кожный антисептик для обработки рук не реже 1 раза в два часа;

- проверка температуры у продавцов и остальных сотрудников ярмарки несколько раз в день;

- на входе и выходе - жёлтые контейнеры с крышкой и пакетами-вкладышами для использованных масок и перчаток;

- два раза в день обработка всех поверхностей и уборка площадки с помощью специальных дезинфицирующих растворов.

ПЕНСИОНЕРЫ ПРОДАЮТ СО СВОЕГО ОГОРОДА

Торговые места на ярмарках выходного дня выдают бесплатно. Как и в прошлом году, 80% из них заняты продавцами фруктов и овощей. Остальные 20% - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. В этом году участники ярмарок приехали в Москву из Липецкой, Рязанской, Белгородской областей, Нижнего Новгорода и Подмосковья.

На каждом мини-базаре для пенсионеров и инвалидов выделяют по одному бесплатному месту. Льготники могут продать выращенные на своём дачном огороде овощи-фрукты.

"Вся продукция проходит необходимый контроль, фермерские товары проверяют на соответствие нормам качества и безопасности", - отметили в департаменте торговли.

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