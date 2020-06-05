Водка признана самым безопасным продуктом
Роскачество выяснило, какие товары могут представлять опасность, а какие нет. Для этого эксперты суммировали все свои исследования, а результат презентовали ко Всемирному дню безопасности пищевых продуктов. Для определения лучшего и худшего по качеству товара, брали 17 марок каждого вида продукции.
В рейтинге самых безопасных продуктов на первом месте оказалась водка. У «беленькой» меньше всего опасных компонентов. За качество светлого пива и томатного сока тоже можно не беспокоиться. В них не обнаружены микроорганизмы, недостаточно очищенная вода и опасные компоненты ароматизаторов.
Можно быть уверенным в качестве нерафинированного подсолнечного масла, сметаны и клубничного йогурта. Из круп меньше всего нареканий вызвала гречка. Там не нашли жуков, пестициды и металломагнитные примеси.
В категории «Небезопасные» продукты, воспетые в песне певца Трофимова «Шашлычок под коньячок». В Роскачестве объяснили, чем так плох коньяк. 16 из 17 марок коньяка не прошли проверку на безопасность и не получили Знак качества. Главное нарушение производителей — использование спирта невиноградного происхождения.
Что касается шашлыка, то там эксперты находили антибиотики, кишечную палочку и превышенное количество микроорганизмов. Вместе с шашлыком в антирейтинге пельмени, фарш «Домашний».
Небезопасным признали также творог и сливочное масло 82,5% жирности. Там исследователи куда чаще находили кишечную палочку, антибиотики и растительные жиры.
Тем, кто любит деликатесы, стоит заметить, что икра лососевых названа самым небезопасным продуктом в категории «Рыба и морепродукты». В красной икре эксперты пять раз находили кишечную палочку, четыре раза – стафилококк и вредные бактерии.
Самые безопасные продукты:
Продукт - Процент безопасности
1. Водка — 97,9%
2. Нерафинированное подсолнечное масло — 88,2%
3. Сушки — 81,8%
4. Гречневая крупа — 72,2%
5. Сметана — 72%
Самые небезопасные продукты:
Продукт - Процент безопасности
1. Сухие завтраки — 27%.
2. Сервелат — 27,7%
3. Коньяк — 34%
4. Глазированные ванильные сырки — 36,8%
5. Шашлык свиной — 37,5%
По данным Роскачества.
КСТАТИ
Роскачество рекомендует мыть упаковки: как защитить себя от вирусов на продуктах
Эксперты рассказали о мерах безопасности при походах в магазин и заказе на дом (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU