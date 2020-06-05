2020-06-05T11:26:20+03:00
Общество

Водка признана самым безопасным продуктом

А «шашлычок под коньячок» — сплошное зло
Нина ЦВЕТКОВА
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У «беленькой» меньше всего опасных компонентовУ «беленькой» меньше всего опасных компонентовФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Роскачество выяснило, какие товары могут представлять опасность, а какие нет. Для этого эксперты суммировали все свои исследования, а результат презентовали ко Всемирному дню безопасности пищевых продуктов. Для определения лучшего и худшего по качеству товара, брали 17 марок каждого вида продукции.

В рейтинге самых безопасных продуктов на первом месте оказалась водка. У «беленькой» меньше всего опасных компонентов. За качество светлого пива и томатного сока тоже можно не беспокоиться. В них не обнаружены микроорганизмы, недостаточно очищенная вода и опасные компоненты ароматизаторов.

Можно быть уверенным в качестве нерафинированного подсолнечного масла, сметаны и клубничного йогурта. Из круп меньше всего нареканий вызвала гречка. Там не нашли жуков, пестициды и металломагнитные примеси.

В категории «Небезопасные» продукты, воспетые в песне певца Трофимова «Шашлычок под коньячок». В Роскачестве объяснили, чем так плох коньяк. 16 из 17 марок коньяка не прошли проверку на безопасность и не получили Знак качества. Главное нарушение производителей — использование спирта невиноградного происхождения.

Что касается шашлыка, то там эксперты находили антибиотики, кишечную палочку и превышенное количество микроорганизмов. Вместе с шашлыком в антирейтинге пельмени, фарш «Домашний».

Небезопасным признали также творог и сливочное масло 82,5% жирности. Там исследователи куда чаще находили кишечную палочку, антибиотики и растительные жиры.

Тем, кто любит деликатесы, стоит заметить, что икра лососевых названа самым небезопасным продуктом в категории «Рыба и морепродукты». В красной икре эксперты пять раз находили кишечную палочку, четыре раза – стафилококк и вредные бактерии.

Самые безопасные продукты:

Продукт - Процент безопасности

1. Водка — 97,9%

2. Нерафинированное подсолнечное масло — 88,2%

3. Сушки — 81,8%

4. Гречневая крупа — 72,2%

5. Сметана — 72%

Самые небезопасные продукты:

Продукт - Процент безопасности

1. Сухие завтраки — 27%.

2. Сервелат — 27,7%

3. Коньяк — 34%

4. Глазированные ванильные сырки — 36,8%

5. Шашлык свиной — 37,5%

По данным Роскачества.

КСТАТИ

Роскачество рекомендует мыть упаковки: как защитить себя от вирусов на продуктах

Эксперты рассказали о мерах безопасности при походах в магазин и заказе на дом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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