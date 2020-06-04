Сколько лет мы будем выходить из кризиса и не скатится ли Россия назад в 90-е

Эксперты называют происходящее в мире идеальным штормом, слишком уж много обстоятельств сошлось. Тут и пандемия, и падений цен на нефть и другое сырье, и застарелые проблемы многих стран, в том числе и России. В новом спецпроекте радио «Комсомольская правда» известные экономисты рассуждают, скатываемся ли мы сейчас назад в 90-е, и как выбраться из этого кризиса.

НАСКОЛЬКО ВСЕ ПЛОХО?

Экономист Сергей Хестанов:

- По масштабам нынешнего кризиса, наверное, уместно будет сравнивать его с распадом СССР, соответственно, коллапсом социалистической системы хозяйствования, и (с множеством оговорок) с Великой депрессией. Точнее можно будет говорить тогда, когда будут обнародованы результаты второго квартала. Потому что пока единственная цифра, на которую можно опереться, это данные по апрелю 2020 года, пресловутые минус 28%. Но важно понимать, что месяц - это слишком маленький временной интервал, чтобы делать выводы, необходим хотя бы квартал. Пока к сравнению с началом 90-х или с Великой депрессией нужно относиться очень осторожно, понимая, что базис для сравнения немножко шаткий.

Экономист Сергей ХестановФото: Иван ПРОХОРОВ

СКОЛЬКО БУДЕМ ВЫХОДИТЬ ИЗ КРИЗИСА?

Доктор экономических наук Никита Кричевский:

- Этого сейчас не скажет никто. Потому что мы еще не вошли до конца в этот кризис. Мы только в процессе вхождения. А скорость выхода из кризиса будет зависеть от решений правительства. Но решений, направленных не на то, чтобы распределить ограниченные денежные ресурсы, которые остались в бюджете и во внебюджетных фондах, а для того, чтобы создать благоприятный, не деловой, не предпринимательский, не инвестиционный, но социальный климат в стране. Вот тогда выход из кризиса произойдет очень и очень скоро.

Никита Кричевский в редакции "Комсомольской правды".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧЕМ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ СТРАН?

Финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group Андрей Мовчан:

- Китайский опыт говорит, что для восстановления нужно будет месяцев 9-10. Но китайский опыт, возможно, для нас плох, потому что китайцы очень сильно помогли своей экономике, а мы своей экономике почти не помогаем. Много очень заявлений, но в реальности помощи почти нет, и узлов развязывать придется много. Если помните, после 8-го или 14-го года восстановление занимало 3-4 года у нас. И здесь, я думаю, тоже нам нужно закладываться где-то года на 3 на восстановление.

Финансист Андрей Мовчан.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кроме того, есть еще вещь, которая никуда не девалась, она была в 18-19-м году. Это большой системный российский экономический кризис, который заставляет экономику страны даже при высоких ценах на нефть то ли расти, то ли не расти, но не больше, чем на 1% в год. При том, что доходы населения либо падают, либо не растут. И вот это от нас никуда не ушло, только сейчас усугубится, потому что у нас структура экономики становится еще более неэффективной, еще более прогосударственной, еще более зависимой от государственных субсидий. Надежда, которая была у власти (на мой взгляд, не очень обоснованная) на нацпроекты, рухнула в связи с отсутствием денег сейчас. На нацпроекты денег нет, нацпроектов не будет в ближайшие несколько лет.

ГДЕ НАШИ ТОЧКИ РОСТА?

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин:

- Ну, например, жилищно-коммунальное хозяйство городов. Это абсолютно гарантированная прибыльная сфера деятельности, кроме умирающих городов и поселков. Если город живет, за воду тепло, свет, канализацию будут платить всегда. У нас же потери в теплосетях достигают 38%. Может быть, если бы мы привели свои теплосети в нормальное состояние, закончилось бы глобальное потепление. Еще за это против нас санкции не вводили, хотя могут ввести, да. Или вот - у нас до сих пор сибирская энергосистема оторвана от европейской. Как вам это нравится? Не могу сказать, как в средние века, но шаг в этом направлении сделан очень серьезный. И подобного рода проблемы, которые можно решать, резко повышая эффективность экономики для общества, и резко снижая издержки, резко повышая деловую активность, очень и очень много.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин на радиостанции `Комсомольская правда`Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полностью спецпроект «Назад в 90-е» можно послушать на Радио «Комсомольская правда», на сайте нашей радиостанции и во всех приложениях для прослушивания подкастов.

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