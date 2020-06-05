"За месяц - минус 10 кг, за год - минус 30": Александр Васильев раскрыл реальный вес Надежды Бабкиной

Историк моды и ведущий "Модного приговора" Александр Васильев стал новым гостем утреннего шоу Арины Шараповой на радио "Комсомольская правда". В дружеской беседе за чашечкой кофе Васильев назвал реальные цифры относительно похудения своей коллеги Надежды Бабкиной, которая после месяца в госпитале с двусторонним воспалением легких вышла на работу в прекрасной форме.

- Я в больнице тоже сбросил, правда, не так сильно, как Надежда, - признался гость в эфире радио "Комсомольская правда". - Она ведь худела: с прошлого августа по 1 апреля – 20 кг. И плюс болезнь - еще 10. Всего она потеряла 30 килограммов.

Напомним, в прошлом году, готовясь к своему юбилею, Надежда Георгиевна попробовала интервальное голодание - систему питания, при которой на несколько приемов в сутки отводится 8 часов, на перерыв - 16. Артистка ела с 10 до 18 или с 12 до 20 часов и в результате за три месяца потеряла 22 кило. После диеты вес Бабкиной, как она рассказывала, зафиксировался на отметке 82. Таким образом, сейчас 70-летняя королева русской песни весит около 70 кг при росте 165 см.

Кроме того, Васильев рассказал, почему так быстро вернулся к работе, и как на Первом канале обеспечивают безопасность ведущих во время пандемии.

- Шоу-бизнес, к которому я отношу телевидение, довольно жестокая мясорубка, и как только ты сходишь с дистанции, тебя начинают быстро забывать, - констатировал историк моды. - Если ты хочешь дальше работать в этом же темпе, надо стараться никогда не болеть. Коронавирус – это первая болезнь, которая меня посетила за 12 лет работы в программе «Модный приговор». Сейчас на Первом канале сначала берут у всех анализы, измеряют температуру. Все работают в масках и в перчатках. Так что я считаю, они делают очень многое, для того чтобы предохраниться. Тем не менее, я знаю, что открыли «Сапсан», и там сидят все рядом и без масок...

По словам гостя Арины Шараповой, сейчас мода и пандемия вступили в конфликт: главной одеждой дома стала пижама, на улице - спортивный костюм.

- Но у, например, нет спортивного костюма. Я стараюсь держать стиль. А кроме того, мне ведь приходится выходить по скайпу в разных программах. Для того чтобы заработать, я берусь за художественное поздравление на юбилеи и свадьбы. Ну, просят иногда состоятельные люди. Я ничего постыдного в этом не вижу, - признался Александр Васильев.

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