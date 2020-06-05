«Даже пока не знаю точную причину»: жена рассказала, как умер Михаил Кокшенов

В последние годы Михаил Кокшенов тяжело болел. И каждый раз, когда он попадал в больницу, у его близких сжималось сердце. Сможет ли он победить недуг на этот раз.

- Михаил умер в больнице, я сейчас туда еду, пока даже не знаю точной причины смерти, - сказала нам Наталья Васильевна - жена Михаила Кокшенова.

Два с половиной года назад у актера случился инсульт, да не один, а сразу два подряд. После этого он часто попадал в больницу с приступами гипертонии. Прежде жизнерадостный и активный актер стал вести закрытый образ жизни, хотя он выходил на прогулки, занимался с инструктором три раза в неделю, иногда принимал гостей. Смотрел фильмы со своим участием и под настроение рассказывал, как проходили съемки. Его всегда узнавали на улице, несмотря на тяжелую болезнь, он почти не изменился. А его характер после инсультов, по словам его близких, даже стал мягче. Рядом с ним находилась его помощница-сиделка. Плюс бывшая жена Елена Кокшенова приезжала по первому зову. А дистанционно обеспечивает уход и оплачивает все финансовые расходы жена настоящая - предприниматель Наталья Васильевна Лепехина. У нее производство во Владимире. Работает в нефтепромышленном бизнесе. Оттуда, из Владимира, Наталья Васильевна осуществляла видеосвязь с мужем по несколько раз в день.

Тема одиноких, брошенных актеров была точно не про него. Наталья Васильевна, хотя и жила на расстоянии, очень хорошо за мужем присматривала, все нужды моментально оплачивала. По словам друзей Михаила Кокшенова, благодаря жене он финансово был обеспечен выше головы. Плюс бывшая и настоящая жена подружились. Поэтому экс-супруга Елена Кокшенова по два-три раза в неделю его навещала.

У Михаила Кокшенова была очень интересная история любви. С Еленой он прожил двадцать счастливых лет. Она была его директором, а развелись они потому, что Михаил Михайлович полюбил Наталью Васильевну. После развода все имущество - квартиры в Москве и в Геленджике – оставил Елене. «Он Лену хорошо обеспечил, - рассказал нам близкий друг Михаила Кокшенова. – Неудивительно, что, когда он первый раз попал в больницу с инсультом, Лена тут же позвонила Наталье Васильевне и сказала, что хочет навестить бывшего мужа и за ним ухаживать. С тех пор они дружили втроем».

До последних дней своей жизни актер был окружен женской любовью и вниманием.

Михаил Кокшенов сыграл больше сотни ролей в кино, практически не меняя амплуа грубоватого увальня, простака, парня с лесозаготовки. При этом в жизни он оставался, по меткому выражению Булата Окуджавы, «замаскированным интеллигентом».