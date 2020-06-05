Мигранты попытались похитить банкомат в Королеве

Дурной пример заразителен: мигранты из Подмосковья, насмотревшись, как чернокожее население Америки грабит магазины и банки, пошли на преступление. Они решили похитить банкомат из кредитной организации, вывезти его в багажнике за пределы города, чтобы выпотрошить его в спокойном месте.

Ночью, таксисты подъехали к банку, что находится на Лермонтовском проспекте Королева, вошли в его помещение, где обвязали один из банкоматов автомобильным тросом. Попытались его выдернуть машиной, но не вышло. Сработала сигнализация.

На место кражи незамедлительно выехали оперативники.

- Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу столицы задержали троих подозреваемых в покушении на кражу денег из банкомата. Один из соучастников был задержан в Волгоградской области, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Любопытно, что преступники оказались осведомлены, что в банкомате находилось свыше 6,5 миллионов рублей.

Следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 158 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.