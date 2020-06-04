Разведчик-нелегал, долгие годы проработавший в США: Америка не знает, куда идти, как мы в 80-х

В США не утихают протесты из-за непреднамеренного убийства поличейским темнокожего при задержании. Масштабные акции и митинги порой доходят до мародерства, стычекю О текущей ситуации в США мы распросили Андрея Безрукова - члена Совета по внешней оборонной политике и разведчика-нелегала, которые долгие годы проработал в этой стране.

ШТАТЫ КРОШАТСЯ?

- Андрей Олегович, по поводу событий в Америке мнения у российских экспертов разделились. Кто-то углядел там чуть ли не революционную ситуацию, другие считают, что налицо заговор демократов против Трампа. Третьи говорят, что это привычная вспышка социальных протестов на расовой почве. Наконец, четвертые отмахиваются, – бросьте, обычная буза люмпенов, которые почувствовали вкус вседозволенности. А если посмотреть на все происходящее изнутри, глазами американца Дональда Хитфилда - под этим именем вам довелось жить и работать в США.

Что же все-таки стряслось в Америке?

- Там все сплелось в тугой клубок. Царит всеобщее раздражение! Да, есть бунтарский настрой уставших от карантина низов и растерянность верхов, но для подлинной революции нужна реальная движущая сила, способная взять власть. Такой силы сейчас нет.

Вместе с тем все более заметны признаки того, что страна вползла в новый системный кризис. Они случаются в Америке каждые лет 40, наверное.

Например, очень сильно их трясло в 70-х, когда экономику чуть не придушила стагфляция. Элиты передрались между собой, президенту Никсону пришлось уйти в отставку. Некоторые тогда говорили, что Америка заканчивается. Ну, не закончилась…

Нормальный американец среднего возраста смотрит на нынешние события, отталкиваясь от своего опыта последних трех десятилетий. Люди помнят, что делали успешную карьеру в эпохальные для США девяностые и нулевые годы, когда была растущая экономика, обыватель богател и Америка наслаждалась статусом победившей великой державы. Но постепенно темпы роста замедлялись, при Обаме грянул финансовый кризис, который обжег очень многих, в итоге развитие почти остановилось, все ощутили, что уровень жизни перестал повышаться. И обычный человек сейчас задается вопросом: черт возьми, как я оказался в такой ситуации, куда эти ребята в Вашингтоне меня привели?!

И Штаты разделились. Одна Америка, консервативная, которая голосует за республиканцев, говорит: это демократы во всем виноваты, они вывезли рабочие места в Китай, надо эти места возвратить, надо жестче накачать мускулы, вернуть Америке былое величие, пусть силовым методом, если другого нет.

А другая Америка, та что за демократов, возражает: знаете, это Трамп разломал ту модель, которая очень хорошо работала, зачем ее трогать, давайте просто уберем Трампа, и все вернется на круги своя. Ни та, ни другая часть не может победить в принципе. Недовольства в избытке, а вот позитивной составляющей нет. Простой американец думает: ну куда же идет моя страна? И не знает, куда. Точно так же, как мы в 80-х годах, чувствуя, что что-то неладно в перестройку, тоже не знали, куда мы идем.

ПЛАВИЛЬНЫЙ КОТЕЛ НЕ ВАРИТ

- Простые американцы верят в конспирологию? Мол, это все затеяно демократами, чтобы ослабить Трампа перед выборами?

- Те, кто на стороне Трампа, особенно из самого консервативного крыла республиканской партии, наверняка верят. Потому что видят заговор прессы против себя. Ну посмотрите, их заявления Твиттер убирают, Фейсбук против них, крупные издания и большие каналы телевидения замалчивают то, что они говорят. А демократы, вот извольте, - имеют полную и ничем не ограниченную трибуну во всех этих органах. Возникает вопрос – а кто за эти ниточки дергает?

- Получается, у демократов главный лозунг против «Трампа-тирана»: чем хуже, тем лучше?

- Да, конечно. Потому что в американской конституции написано, что народ имеет право подняться против тирании. Если представить Трампа тираном - да, конечно, это шанс для демократов.

- А вообще насколько едина американская нация? Пресловутый плавильный котел еще варит? Может ли страна расколоться?

- Может. Живя там, я это чувствовал. И процесс сильно ускорился в последние годы.

- Вы полагаете, что может дойти до стрельбы?

- Вполне! Но не такой, как это было в XIX веке между Севером и Югом, где воевали армии, а в некоторых крупных центрах, которые могут выйти из-под контроля федерального правительства и правительства штатов. Вспомните, как у нас это начиналось в Нагорном Карабахе или Приднестровье!

- А зачем американские должностные лица вдруг пристегивают к собственным разборкам «российсский след»? Вот, например, бывшая помощник президента Обамы по вопросам национальной безопасности Союзан Райс на телеканале CNN заявляет, что, мол, «русские тролли через соцсети раскачивают ситуацию в США». Она действительно в это искренне верит или сознательно лжет? И как воспринимают эти заявления обычные американцы?

- Райс достаточно экстремальна, она «ястреб» демократической партии. А обычный американец устал от лозунгов о «русской угрозе». Но, увы, где-то он еще в это верит, холодная война сказывается.

ПОЖИВЕМ - УВИДИМ

- А нам-то что делать в этой ситуации – тихо наблюдать издалека или использовать ситуацию в своих интересах? США, как вы знаете, в таких случаях сложа руки не сидели...

- Мы – ядерная держава, Соединенные Штаты – тоже. Когда в ядерных державах наступает период внутренней нестабильности, думаю, нам надо спокойно подождать, пока они сами там в Америке разберутся. И нам ни в коем случае не стоит туда влезать сейчас, тем более на официальном уровне. Подождем: они сами залезли в эту яму, пусть сами и вылезают.

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