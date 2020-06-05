2020-06-05T15:17:22+03:00
Происшествия

Украинские военные обстреляли село из гранатометов и убили пенсионерку

СК России продолжает тщательную работу по установлению должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Каждый обстрел, да любая их операция заканчивается гибелью и ранением женщин, детей, разрушением жилых домовКаждый обстрел, да любая их операция заканчивается гибелью и ранением женщин, детей, разрушением жилых домовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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СК России получил объективные данные о причастности к преступлениям военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины под командованием уже ранее судимого полковника Олега Гончарука.

- 4 июня 2020 года примерно в 17.30 командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины полковник Гончарук, а также иные неустановленные лица из числа военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, с целью убийства двух и более лиц, причинения тяжкого вреда здоровью общеопасным способом неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на территории Донбасса, произвели прицельный обстрел из противотанковых гранатометов объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в селе Таврическое Тельмановского района самопровозглашенной ДНР. В результате этого не участвующая в вооруженном конфликте мирная жительница 1940 года рождения получила ранения, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Осколок мины

Осколок мины

Вот так и воюют украинские военнослужащие с местным населением. Каждый обстрел, да любая их операция заканчивается гибелью и ранением женщин, детей, разрушением жилых домов. Почему?

Дело в том, что там не осталось офицеров, которые получали военное образование в советское время. Смену не успели толком подготовить. А потому, остатки былой армии, что Киев собрал на непризнанной границе Украины - патологически трусливы. Ведь за нападение на военнослужащих ДНР или ЛНР они незамедлительно получат хороший ответ. Это они знают, а потому старательно обходят в своих налетах боевые порядки ополченцев.

- Следствие и впредь будут выявлять все эпизоды преступлений украинских военных, совершенные против мирного населения. Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные нами доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы, - еще раз напомнила Петренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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