Об этом должен помнить каждый родитель: что делать, если пропал ребенок

Наступило лето – пора долгих прогулок, сбора ягод и грибов в лесу и других активностей на природе. Во время отдыха многие настолько расслабляются, что забывают об элементарных мерах безопасности. В результате мы всё чаще натыкаемся на объявления о пропаже человека: в газете, новостных сюжетах и в социальных сетях . Каждый день по всей России исчезают без вести сотни людей. Сотрудники полиции и МЧС берутся за дело, но им не хватает ресурсов и возможностей. В связи с этим, поиски были бы невозможны без участия волонтёрских организаций, таких как ПСО «Лиза Алерт», которому осенью этого года исполняется 10 лет.

120 человек 13 часов искали мальчика - ради заветного: "Найден, жив"

Задача членов «Лиза Алерт» трудна и требует чёткой организации действий и повышенного внимания к мелочам. Каждый поиск осуществляется с задействованием всех доступных ресурсов, включая помощь со стороны неравнодушных граждан. Одним из примеров работы, осуществлённой благодаря единым усилиям поисково-спасательного отряда с добровольцами, полицией и МЧС, является история недавно прошедших поисков ребёнка, пропавшего во время прогулки.

"Внимание! АЛЕРТ! Ребенок, 9 лет, природная среда," - так начался поиск мальчика, пропавшего в одном из СНТ Ярославского района во время прогулки.

30 мая, в 21.10 отряду «Лиза Алерт» поступило сообщение о пропаже, вскоре после чего на задания выдвинулись первые поисковые группы. Зона поисков оказалась сложной: вокруг поля, болото, лес и река.

По статистике, шанс найти человека живым в первые сутки пропажи составляет 95%, во вторые сутки – 75%, а на третьи сутки – всего 50%. Фото: пресс-служба Лиза Алерт

Помимо поисковиков на месте работали МЧС, СК, ПДН, кинологи, водолазы, члены других отрядов - "Партизан", "ЯрСпас", "Зов", "ЦентрСпас"; на помощь также приехали и добровольцы "Лиза Алерт" из Московской и Костромской областей.

За время поиска совместными усилиями удалось выполнить множество задач: были осмотрены все близлежащие СНТ, река, представляющая наибольшую опасность для ребенка, была несколько раз обследована с обоих берегов. Рации у поисковиков не смолкали ни на минуту, координатор, отмечая на карте проверенные квадраты и отдавая всё новые задачи. Одна поисковая группа заканчивала работу на отклик – другая начинала. В процессе поисковые группы пересекались то на единственном мосту, ведущем через речку, то на железной дороге, на которую выходили время от времени, и за это время они кратко обменивались новостями и поддерживали друг друга.

И вот, спустя более 12-ти часов усердных поисков пропавшего мальчика, в воскресенье, в пол-одиннадцатого утра прозвучало слово “СТОП!” - и весь отряд замер, затаив дыхание. Это был самый волнительный момент для каждого, кто участвовал в поиске. У всех в голове промелькнули мысли: «Хороший» ли это стоп? А вдруг «плохой»? А вдруг на самом деле ошиблись, и это фальшивая надежда?”

Как оказалось, при работе на отклик одна из групп услышала стон. Достаточно быстро добровольцы смогли определить направление, откуда он исходил и вскоре они обнаружили плачущего мальчика, промокшего и замерзшего, который одиноко стоял на окраине леса. Наконец прозвучала долгожданная фраза: “НАЙДЕН, ЖИВ!”. После 13 с половиной часов ребёнок был обнаружен и доставлен к своим родителям. Всего в поиске участвовали больше 120 человек, и все они внесли свой вклад в спасение мальчика. Каждый из них был незаменим.

Начинать искать пропавшего ребенка нужно сразу, подключая к поиску полицию и добровольцев. Фото: пресс-служба Лиза Алерт

Что делать, если ваш ребенок пропал

К сожалению, истории пропажи людей нередки, и в период летнего сезона количество потерявшихся растет, а особенно чаще всего детей. И не каждый знает, как действовать при пропаже ребенка. Многие считают, что не стоит сразу обращаться в полицию и за помощью к поисковому отряду, думая, что ребенок просто заигрался по дороге из школы и вот-вот вернется. Однако это не всегда так, и в любом случае начинать искать нужно сразу, подключая к поиску полицию и добровольцев. Ведь при поиске большую роль играет время. По статистике, шанс найти человека живым в первые сутки пропажи составляет 95%, во вторые сутки – 75%, а на третьи сутки – всего 50%.

Краткая памятка о том, как нужно действовать при пропаже ребенка:

1. Начините поиск сразу.

После заявления в полицию позвоните в «Лиза Алерт» по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатно и круглосуточно). Если ребенок потерялся не в городе (например, во время прогулки в лесу), то звонить отряду нужно до обращения в полицию.

2. Запросите данные о звонках с телефона ребенка.

Кроме того, если вы заранее активировали функцию мобильного мониторинга, то у вас есть возможность отследить местонахождение ребенка, а это может значительно облегчить поиск. В том случае, если у ребенка нет телефона, на будущее приобретите для него часы с GPS.

3. Обзвоните как можно больше людей.

Не стесняйтесь звонить всем, кто может хоть что-то знать. Оказавшись в незнакомом районе, ребенок может пойти в дом, где вы когда-то были в гостях.

4. Расскажите всё, не скрывая подробностей.

Не идеализируйте в разговоре с волонтерами свои внутрисемейные отношения. Также стоит рассказать о любых известных вам проблемах ребенка. Волонтеры никогда не передают личные подробности третьим лицам и СМИ.

5. Убедитесь, что вы посмотрели везде, где только могли.

Если пропал маленький ребенок, и это случилось дома или рядом с домом, внимательно обыщите все укромные уголки.

6. Не размещайте ориентировки самостоятельно.

Большинство пропавших детей – те, кто сами сбежали из дома. Возможны ситуации, когда сбежавший ребенок видит где-то ориентировку на себя и намеренно уезжает еще дальше.

7. Не публикуйте собственный номер телефона.

Ваш номер телефона должен быть только у сотрудников полиции и у волонтеров.

Соблюдение данных правил значительно облегчит работу полиции и поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт», и они быстрее смогу добиться результата в поисках.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Волонтерам-поисковикам посвятят сериал

Для освещения темы пропажи людей и демонстрации тяжелого добровольческого труда отряда к юбилею с момента основания ПСО «Лиза Алерт» создается уникальный проект совместно с Лабораторией Социального Кино «Третий сектор». Это будет развлекательно-познавательный интерактивный веб-сериал под символичным названием «НАЙДЕН_ЖИВ», сюжет которого завязан вокруг отряда, отправившегося в этот раз на спасение мальчика, потерявшегося в лесу. Каждый желающий сможет проникнуться атмосферой поисков, полностью погрузиться в водоворот событий и почувствовать себя частью отряда. Зрителю предстоит принимать решения за героев-поисковиков сериала, продумывая действия на несколько шагов вперёд. Конечный результат будет полностью зависеть от зрителя.

Интерактивный сериал будет состоять из 4 эпизодов, связанных одной историей. Релиз первой серии запланирован на конец июля 2020 года. До этого момента узнавать о новостях удобнее всего на сайте проекта найден-жив.рф.