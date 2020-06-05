«У Жени Гора дела идут в гору – есть фабрика и хороший доход!»: как разбогател муж Надежды Бабкиной

Этой весной Евгению Гору исполнилось 40 лет, а его Надежде – 70. А осенью их судьбоносному знакомству стукнет уже 17 лет – Надежда Георгиевна обратила внимание на музыкальное дарование на конкурсе талантов в Саратове. И пригласила Женю поработать в Москву. Евгений Горшечков стал Евгением Гором и начал сольную карьеру. А служебные отношения Гора и Бабкиной постепенно стали личными – Надежда Георгиевна стала Надей. В начале их романа Гор жил в съемной однушке, а Бабкина в своей квартире в центре Москвы. Теперь Евгений Гор бизнесмен, заработал на квартиру и загородный домик. Сейчас у пары гостевой брак: когда большие нагрузки на работе, то могут жить каждый на своей территории, а как захотят – встречаются. Так как же разбогател гражданский супруг народной певицы?

На первое свидание Надежда примчалась за рулем Mercedesa - народная артистка 40 лет за рулем, отлично водит, правда давно ездит с водителем, но любит иногда порулить сама. Евгений на свидание пришел с пакетом еды из McDonald’s. И они поехали кататься по Москве… Отношения развивались постепенно, Бабкина влюбилась и стала наряжаться, ходить по салонам красоты – начала усиленно следить за собой. Все же молодой муж на пять лет младше единственного сына Надежды Георгиевны. «Мне так комфортно было рядом с этим человеком…» - Бабкина говорит, что, общаясь с Евгением испытывала массу положительных эмоций. Еще в самом начале их истории любви артистка сетовала в интервью: «Ему надоело слушать, что он мальчик Нади Бабкиной. Он не мальчик, а настоящий мужик!»

Обстановка загородного дома Евгения.Фото: Личный архив

Все окружение пары знает о порядочности Гора, а он прямо заявляет: «Я не взял ни копейки у Нади! Понятно, что есть подарки на дни рождения, на новый год!»

Но денег не брал – этот факт подтверждает окружение и коллеги! Да и делить им нечего – имущества общего, как и крупных покупок нет. «Снимал халупу, а к ней переезжать в хоромы стеснялся. Я должен был снимать квартиру, иначе я бы потерял достоинство. После «Славянского базара», гастролей купил первую квартиру в Химках», - рассказал перед юбилеем своей Надежды Гор в «Секрет на миллион».

Сейчас у Гора дела пошли в гору: есть загородный дом, который он обустроил со вкусом. Евгений заезжает «пожить» и побыть с любимой к ней в квартиру с видом на Кремль или в шикарный загородный дом. У них модный теперь гостевой брак – так как у Бабкиной большие нагрузки из-за телесъемок, руководящей и творческой работы в театре «Русская песня», а у Гора бизнес – нагрузок и дел полно, любят восстанавливать силы и решать рабочие вопросы не мешая друг другу. Евгений всегда галантен – приезжает с букетами для Надежды, именно он обучает гражданскую супругу управлению гаджетами и прочим лайфхакам.

У Евгения Гора было хобби – изготовление свечей, и он смог постепенно превратить его в успешный бизнес. Теперь у Жени – фабрика по изготовлению свечей, свой коллектив, свой рынок сбыта. Он сам придумал экологичный растительный состав воска, палитру ароматов, все время изобретает новые фишки. Сейчас его бренд Ucandles производит разную аромапродукцию: свечи, диффузоры, духи, парфюм. Свечки есть по 690 или по 1300 рублей, бомбочки для ванн – по 300, диффузоры – по 2100.

Продукция, которую выпускает фабрика Евгения Гора.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Коллега Надежды Бабкиной рассказал нам: «Евгений сначала занимался риэлторским бизнесом, но там что-то случилось с компаньоном: Женю подставили. После этого он начал заниматься любимым делать – делать свечи. Кто бы мог подумать, но теперь у него успешная арома-мануфактура. Его продукцию продают в дорогих столичных торговых центрах и салонах красоты. Дела идут в гору одним словом!»

При этом Евгений Гор не бросает музыку: пишет, поет. Мужчина у Надежды Георгиевны идеальный – по ток-шоу не ходит, о личной жизни молчит, зарабатывает, вредных привычек нет – разве что кальян иногда может покурить. Бабкина говорит, что это первый мужчина, который стал о ней заботиться, научил садиться проговаривать обиды, стал и мужем, и другом.