69-летняя Надежда Бабкина в блестящем мини-платье показала идиллию с молодым мужем

Надежда Бабкина 16 лет счастлива с возлюбленным Евгением Гором. В их отношениях кипят настоящие страсти. Певица пылкие чувства к молодому избраннику не скрывает, хотя и держит свою личную жизнь за семью печатями. А на днях поделилась трогательными фотографиями с музыкантом.

Надежда Бабкина не из тех знаменитостей, которые направо и налево рассказывает о сокровенном. Даже в своем блоге она крайне редко показывает близких и делится деталями о личной жизни. Однако на днях сделала исключение, разместив по-настоящему редкий кадр с Евгением Гором. Почти месяц они отдыхали в Майами.

"Погостили с Женей у друзей и пора возвращаться домой. Вот такой красивый пейзаж провожал нас на Родину. Романтика!", - подписала она очень личный кадр.

ngbabkina Погостили с Женей у друзей...

На фото Надежда Георгиевна в коротком платье с глубоким декольте позирует рядом с возлюбленным. От певицы просто глаз не отвести. Поклонники пришли в восторг от идиллии 69-летней артистки и ее избранника.

Глядя на эффектную Бабкину сложно поверить, что она уже трижды бабушка. В последнее время она заметно похудела и выглядит гораздо моложе многих своих ровесниц.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Евгений молодец!", "Какая вы женственная", "Надежда молодая и красивая!", "Как вы прекрасно смотритесь", "Счастье в глазах", "Как приятно вас видеть рядом с Евгением!", "Вы невероятно красивая пара!", "Теперь Женя старше Нади", "Вот красотка. Что делает любовь с женщиной", "Восхищаюсь Вами, Надежда", - комментируют подписчики.

Напомним, роман Надежды Бабкиной и Евгения Гора завязался в 2003 году после выступления на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. Певцу на момент знакомства с артисткой было всего 23 года, в то время как ей - 53. Впоследствии сама Бабкина призналась, что между ней и Гором сразу возникла "химия". Это была любовь с первого взгляда. По словам Надежды, Евгений покорил ее голосом и мужской привлекательностью. Сама Надежда Георгиевна может дать фору любой своей ровеснице. Она продолжает ездить с концертами по стране, ведет активный образ жизни. Свободное время звезда проводит с близкими. От первого мужа у певицы есть взрослый сын Данила. Он стал юристом, а также подарил артистке внуков: Георгия, Веру и Марфу.