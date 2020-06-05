2020-06-05T21:31:39+03:00
Общество

Люди, которые спасают планету: Подведены итоги конкурса «Чистая страна»

Его провели «Комсомолка» и портал «Открытые НКО»
Ольга БОРСКАЯ
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Фото: Владимир Смирнов/ТАССФото: Владимир Смирнов/ТАСС
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5 июня во всем мире отмечается день охраны окружающий среды. И давайте - хотя бы сегодня - задумаемся о том, как важно беречь нашу планету и ее природу. Она так прекрасна и так хрупка!

Для того, чтобы поделиться вдохновляющими историями людей, которые уже делают нашу Землю лучше, мы вместе с порталом «Открытые НКО» провели конкурс «Чистая страна».

Мы просили некоммерческие организации и волонтеров рассказывать о своих эко- проектах, инициативах и добрых делах.

Заявки приходили буквально со всей страны. Все материалы, начиная с 15 мая, выходили на сайте проекта «Открытые НКО» dobro.live. А лучшие мы выпустим на сайте «Комсомольской правды» — kp.ru, а также на страницах нашей газеты.

Причем хороших заявок пришло так много, что мы не смогли ограничиться лишь тремя победителями. Еще три материала будут размещены только на сайте kp.ru.

Сегодня мы публикуем текст, посвященный настоящему супер-герою. Экоактивист GarbageMan (Garbage — «мусор», Man — «человек») в одиночку убирает отходы по всей Костроме уже несколько лет. По-простому жители называют его «Костромской мусорщик». Инкогнито, скрываясь под разными масками, молодой человек проводит экологические десанты во дворах, парках и других местах отдыха людей. Чаще всего молодой человек убирает мусор в маске президента Владимира Путина и в светоотражающей жилетке с логотипом мультяшного робота Валл-И. Это - способ привлечь внимание к своему делу и показать, что все – в наших руках.

КОНКРЕТНО

Победители конкурса «Чистая страна»

1. Большая Байкальская тропа объединила тысячи волонтеров по всему миру, чтобы спасти самое глубокое озеро и научить людей беречь природу

2. В Азове Ростовской области малышей с детского сада приучают к раздельному сбору мусора

3. «Родной лес»: как вологодские волшебники помогают восстанавливать парки и рощи по всей стране

Отмеченные инициативы

1. Круче человека-паука: загадочный мусорщик из Костромы в маске Путина в одиночку убирает родную область

2. Уникальный эколагерь в Екатеринбурге объединил людей с инвалидностью и простых жителей в борьбе за чистоту родного города

3. В Башкирии туристы-экстремалы на джипах устраивают субботники в труднодоступных заповедных местах

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