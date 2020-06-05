Супергерой - круче человека-паука: загадочный парень из Костромы в одиночку убирает родную область от мусора

«Этот человек — герой нашего времени. Он круче любого Человека-паука, потому что он настоящий», — написал мальчишка одной из костромских школ, когда им задали сочинение на тему, кого ребята считают героями. Казалось бы, ну кто бы мог составить конкуренцию одному из самых топовых персонажей кино-вселенной Marvel, а главное, почему?

Маска президента и робот из мультика

Как выяснилось, настоящим героем ребенок считает экоактивиста GarbageMan (Garbage — «мусор», Man — «человек»), который убирает отходы по всей Костроме уже несколько лет. По-простому жители называют его «Костромской мусорщик». Инкогнито, скрываясь под разными масками, молодой человек проводит экологические десанты во дворах, парках и других местах отдыха людей. Анонимность, кстати, у GarbageMan тоже необычная – чаще всего молодой человек убирает мусор в маске Путина и в светоотражающей жилетке с логотипом Валл-И («ВАЛЛ-И» — мультфильм о роботе, который очищает нашу планету от гор мусора, оставленного людьми, – прим.авт). Жилетку GarbageMan специально одел, чтобы детям было понятнее, чем именно он занимается.

О костромском мусорщике известно немного: парня зовут Сергей, ему 33 года, по образованию — инженер-теплоэлектрик Фото: GarbageMan

Но маска – не главное, а всего лишь ход, чтобы привлечь внимание к своему делу: показать людям, как важно бережно относиться к окружающей среде, на собственном примере доказать, что все – в наших руках. Надевайте перчатки, берите большой пакет и присоединяйтесь к уборке планеты!

Успехи на передовой борьбы с мусором у костромского мусорщика внушительные. С октября 2018 года мужчина провел 120 рейдов по очистке родного края, и собрал 370 больших (120-литровых) мешков отходов. Причем, уборки за нерадивыми туристами и безответственными жителями GarbageMan проводил не только в Костроме, но и Санкт-Петербурге, в Ярославской и Московской областях и даже в Грузии.

Тайские джунгли и объявление войны мусору

Кто же этот супермен, затмивший человека-паука и бэтмена? О костромском мусорщике известно немного: парня зовут Сергей, ему 33 года, по образованию — инженер-теплоэлектрик, в реальной жизни занимается системами безопасности, женат, воспитывает дочь. Мысль о создании загадочного экогероя впервые пришла мужчине во время путешествий по Западной Европе.

Маска – всего лишь ход, чтобы привлечь внимание к своему полезному делу Фото: GarbageMan.

— Я увидел, как может быть красива и ухожена природа, — рассказывает GarbageMan порталу «Открытые НКО». — Последней каплей стало путешествие по Норвегии, после которого я уже просто не мог спокойно смотреть и отдыхать в замусоренных местах и начал проводить уборки. А после, в провинциальных тайских джунглях, я встретился с человеком, в одиночку объявившим «войну» мусорным завалам. А количество отходов в юго-восточной Азии в разы превосходят «наши», уж поверьте. И я решил похожее сделать в России.

GarbageMan убирал дворы, парки, берега рек, собирал целые пакеты бычков под балконами — эти места уже давно превратились в большие пепельницы. Все это снимал на видео, выкладывал ролики на своей страничке Вконтакте. Народ сначала наблюдал, удивлялся, но подписывался, чтобы следить за делами этого странного человека. А потом многие и сами взялись за грабли и метелки и стали наводить порядок. Сегодня у главного мусорщика Костромы аудитория уже 2 тысячи человек. Среди них есть и те, кто начал убирать мусор еще задолго до появления GarbageMan, и последователи необычного экогероя.

Мужчина провел 120 рейдов по очистке родного края Фото: GarbageMan

— Любой положительный комментарий, любая публикация о моей работе — это невероятная мотивация, чтобы продолжать делать проект и дальше, — признается молодой человек. — Конечно, хотелось бы, чтобы людей было больше, но результат моей деятельности уже есть, а это главное. Незнакомые люди выходят на уборки, делают фотоотчеты в соцсетях, где упоминают меня. Думаю, из десятков тысяч людей, увидевших мои публикации, есть немалый процент тех, кто, как минимум, начал доносить мусор до урны — отдельные «смельчаки» в этом даже признавались.

Первомайский TRASHTAG.

Раздельный сбор отходов

Помимо стандартной уборки общественных мест от отходов, GarbageMan занимается и раздельным сбором мусора. Всей семьей они сортируют бумагу, пластик, стекло и прочее вторсырье. Сергей даже подсчитал, что ему удалось уменьшить число отходов, подлежащего захоронению, в 36 (!) раз, относительно утвержденного норматива.

Проект GarbageMan продолжает развиваться. «Мусорщик» уже вступил в ряды Костромского экодвижения, его активисты участвуют в межрегиональных экологических форумах и кампаниях, своими силами благоустроили городской Ландшафтный парк и теперь следят за его чистотой. Дел для эколога в России непочатый край – надо информационно и практически поддерживать как новичков, так и экологов с многолетним стажем.

К субботникам начали присоединяться жители Фото: GarbageMan

— Уже сейчас я занимаюсь не только мусором, но и другими экологическими вопросами: сажаю деревья, слежу за чистотой рек, помогаю в развитии городских парков и скверов, участвую в собраниях костромского экодвижения, — рассказывает Костромской мусорщик. — В общем, спасаю планету. Кто со мной?

Материал публикуется в рамках конкурса на лучшую экологическую инициативу «Чистая страна», который «Открытые НКО» проводят при поддержке ИД «Комсомольская правда».